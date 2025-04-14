Lada Granta вернула себе лидерство на российском авторынке
По итогам 15-й недели 2025 года (с 7 по 13 апреля) в России было продано 1 178 новых седанов LADA Granta, что позволило этой модели вернуть себе звание лидера российского авторынка. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Кроссовер Haval Jolion, лидировавший на 14-й неделе, опустился на второе место с результатом в 1 005 проданных единиц. Третье место занял кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (725 шт.).
В десятку самых популярных моделей также вошли:
- LADA Vesta (седан и универсал, включая кросс-версии) — 720 и 667 шт. соответственно
- LADA Niva Legend — 644 шт.
- LADA Niva Travel — 632 шт.
- LADA Granta (лифтбек и универсал) — 616 и 547 шт. соответственно
- Geely Monjaro — 519 шт.
Всего же за 15-ю неделю 2025 года в России было продано 19,4 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 20% меньше, чем неделей ранее, и на 33% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
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