Lada Granta вернула себе лидерство на российском авторынке

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 15-й недели 2025 года (с 7 по 13 апреля) в России было продано 1 178 новых седанов LADA Granta, что позволило этой модели вернуть себе звание лидера российского авторынка. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Кроссовер Haval Jolion, лидировавший на 14-й неделе, опустился на второе место с результатом в 1 005 проданных единиц. Третье место занял кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (725 шт.).

В десятку самых популярных моделей также вошли:

LADA Vesta (седан и универсал, включая кросс-версии) — 720 и 667 шт. соответственно

LADA Niva Legend — 644 шт.

LADA Niva Travel — 632 шт.

LADA Granta (лифтбек и универсал) — 616 и 547 шт. соответственно

Geely Monjaro — 519 шт.

Всего же за 15-ю неделю 2025 года в России было продано 19,4 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 20% меньше, чем неделей ранее, и на 33% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Рената Валеева