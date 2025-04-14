КАМАЗ выпустил первый среднетоннажный грузовик поколения К5

Фото: Максим Платонов

КАМАЗ выпустил новую антисанкционную модель среднетоннажного грузовика поколения К5 — КАМАЗ-53251 для коммунального хозяйства и ретейла. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

— С конвейера автомобильного завода сошла новая модель поколения К5 — КАМАЗ-53251. Первый антисанкционный среднетоннажник, предназначенный для коммунального хозяйства и ретейл-услуг, сейчас проходит обкатку на испытательных стендах, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что грузоподъемность автомобиля составляет 12 тонн. Грузовик также оснащен двигателем мощностью 307 л.с., функциональной механической синхронизированной девятиступенчатой коробкой передач.

— Хотя КАМАЗ-53251 на 80% состоит из оригинальных деталей, собрали мы его в ритме работы конвейера, — рассказал инженер-технолог отдела анализа эффективности сборки автомобилей Роман Карпов, слова которого приводятся в сообщении.



Елизавета Пуншева