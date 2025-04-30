В Казани с 1 по 4 мая муниципальные парковки будут бесплатными

Фото: Мария Зверева

В период с 1 по 4 мая включительно платные муниципальные парковки на территории Казани будут работать в бесплатном режиме в связи с майскими праздничными днями, сообщила пресс-служба казанского паркинга.

Начиная с 5 мая плата за парковку будет взиматься в обычном порядке.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что в центре Казани увеличилась стоимость стоянки на нескольких муниципальных парковках. Изменения коснулись таких улиц, как Малая Красная, Пушкина, Профсоюзная, Мусы Джалиля, Лево-Булачная, Спартаковская, Япеева, и других. Полный список включает более 15 адресов.

Анастасия Фартыгина