Продажи Lada Iskra планируют запустить в июле — цены будут начинаться от 1,2 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

АвтоВАЗ запустил промышленное производство новой модели Lada Iskra в Тольятти. Продажи автомобиля планируют начать 20 июля, в день рождения компании, передает РБК.

Максимальный объем выпуска составляет 150 тыс. моделей в год. Фактические объемы будут зависеть от ситуации на рынке, пояснили в АвтоВАЗе. По главы автопроизводителя Максима Соколова, стоимость Lada Iskra составит не менее 1,2 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Позиционирование этого автомобиля в нашем модельном ряду предопределяет и ценовую политику. По своим габаритам, характеристикам этот автомобиль находится между флагманом, бестселлером Lada Granta, и другой моделью, Lada Vesta. Поэтому ценовая политика тоже будет находиться в этом диапазоне. В зависимости от модификации, базовой комплектации или полной, это будет начиная от 1,2 млн рублей, — цитирует его издание.

Напомним, седан Lada Iskra представили на Петербургском международном экономическом форуме в июне прошлого года. Тогда сообщалось, что модель займет место в линейке между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Инвестиции в проект составили 23 млрд рублей.



Галия Гарифуллина