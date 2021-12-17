Татарстанским дорогам не хватает пластиковой разметки

Фото: Инна Серова

Менее 20% дорожной разметки на дорогах Республики Татарстан нанесено не стирающимся и хорошо заметным в любое время суток термопластиком, сообщил на совместном заседании Кабинета министров РТ и коллегии Министерства внутренних дел по РТ Артем Хохорин. По словам министра, по большей части разметка наносится краской, которая не выдерживает критики:

— Зачастую даже новая краска не отвечает требованиям по яркости и светоотражению!

Хохорин также отметил, что дорожные знаки зачастую появляются на опасных участках дорог лишь после того, как там происходят резонансные ДТП с большим количеством пострадавших и погибшими.

— На дорогах регионального значения число погибших в 2021 году увеличилось на 10 человек. Как и в прошлом году, — подчеркнул он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан вышел на первое место в ПФО по показателю «социальный риск» — он в РТ по итогам 2021 года оказался самым низким в округе.