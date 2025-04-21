АвтоВАЗ не планирует отказываться от Lada Granta в пользу новой модели Lada Iskra

Фото: Максим Платонов

Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что полное замещение самого популярного на российском рынке бюджетного автомобиля Lada Granta новой моделью Lada Iskra пока нецелесообразно. Причина — наличие спроса на первую модель. Объемы выпуска каждой из них будут балансироваться по ситуации.

— Самый главный человек на АвтоВАЗе — это наш клиент. Сколько будет Lada Granta востребована рынком, то есть нашими клиентами, столько она будет жить на нашем конвейере. Это курица, которая несет золотые яички, — не надо ее резать. Поэтому объемы Granta будут сочетаться с объемами выпуска Iskra, — сказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Фактические объемы производства Lada Iskra, запуск которой состоялся 19 апреля в Тольятти, в этом году могут быть меньше ранее заявленных из-за общего снижения спроса на авторынке.

— Рынок сейчас проседает, поэтому если я год назад говорил о том, что мы рассчитываем на выпуск 40 тысяч или даже 50–60 тысяч автомобилей Lada Iskra, то сейчас мы видим, что рынку просто столько не надо. Производить на склад — ну это экономически как минимум нецелесообразно, — объяснил Соколов.

Он добавил, что компания будет постепенно наращивать объемы производства Lada Iskra в соответствии со спросом. При этом производство Lada Granta может быть частично сокращено, но не исключено, что какие-то категории этой модели продолжат выпускать, одновременно увеличивая производство Lada Iskra.

Lada Granta также является наиболее востребованной экспортной моделью в портфеле АвтоВАЗа. Компания хочет восстановить объемы продаж в Беларуси, Узбекистане и Казахстане.

Ранее Соколов сообщил, что стоимость Lada Iskra составит не менее 1,2 млн рублей.



Рената Валеева