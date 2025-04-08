В России зафиксировали резкий рост числа угонов автомобилей

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Количество угонов автомобилей в России увеличилось на 70%, при этом особым спросом у злоумышленников начала пользоваться грузовая техника. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей страховых компаний.

В числе наиболее угоняемых марок оказались Chery и Haval, а 54% угонов пришлись на грузовики, где антилидером стала марка Chacman. Число обращений по каско в связи с угонами выросло в 1,6 раза. Чаще всего угонщики выбирали автомобили брендов Hyundai, Kia и Lada, однако зафиксирован и рост интереса к китайским машинам.

По мнению экспертов страхового сообщества, причинами всплеска угонов стали дефицит запчастей и заказные похищения под нужды серого рынка. Ограничения по поставкам комплектующих наблюдаются как для ушедших из России марок, так и для автомобилей китайских брендов, чьи продажи значительно выросли.

С начала 2025 года три из пяти угнанных машин имеют китайское происхождение.

Сегодня стало известно, что Shacman, представляющая китайского производителя тяжелой техники, готовит проект локализации производства в России. Об этом заявило ООО «Шакман Моторс», официальный дистрибьютор бренда в стране.

Рената Валеева