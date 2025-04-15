Цены на подержанные автомобили в Татарстане продолжают расти
В марте 2025 года на рынке подержанных автомобилей Татарстана зафиксирован рост количества предложений на 4% по сравнению с февралем, оно достигло 45 714 объявлений. Это шестой месяц подряд, когда наблюдается стабильный рост числа предложений.
Средняя стоимость авто с пробегом от дилеров увеличилась на 1,3% и составила 1,67 млн рублей. Цены от частных продавцов остаются стабильными на уровне 1,3 млн рублей.
— Рост цен у дилеров объясняется смещением предложения в сторону более ликвидных автомобилей. Дилеры в текущих экономических условиях предпочитают работать с машинами, имеющими прозрачную историю и хорошее техническое состояние, — прокомментировал Рустам Гатауллин, руководитель группы «Авто.ру» в ПФО.
В тройке лидеров по продажам оказались:
- Lada Vesta (средняя цена 992 тыс. руб., срок продажи 46 дней),
- Lada Granta (591 тыс. руб., 38 дней),
- Kia Rio (1,17 млн руб., 39 дней).
Напомним, что недавно аналитики спрогнозировали снижение продаж новых легковых автомобилей в России на 5—20% в текущем году.
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