В России беспилотные авто могут появиться на дорогах общего пользования к 2027 году

Фото: Динар Фатыхов

Беспилотные автомобили в России могут быть выведены на дороги общего пользования уже к 2027 году. Об этом сообщили в Минтрансе страны, пишет ТАСС.

Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще предстоит доработать технологии и согласовать правила. Ключевым инструментом в этом процессе станет дорожная карта — документ, разрабатываемый по поручению заместителя председателя правительства России Виталия Савельева. План мероприятий позволит вывести беспилотные авто на дороги общего пользования к указанному сроку.

Вопрос развития беспилотного движения на российских дорогах обсуждался на заседании рабочей группы в Минтрансе. В мероприятии участвовали эксперты из Минэкономразвития, Госавтоинспекции МВД России, Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», а также производители КАМАЗа, Navio и «Яндекса».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главная цель рабочей группы — создать единые правила и инфраструктуру для безопасного использования автономного транспорта. Нормативная база должна обеспечить безопасность движения, а от качества дорог, оснащения умными датчиками и интеграции с цифровыми платформами зависит успех масштабирования проекта.

Ранее председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что скоростная трасса М-12 «Москва — Казань» полностью готова к движению беспилотных автомобилей.

Рената Валеева