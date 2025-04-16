До десяти китайских автобрендов могут покинуть российский рынок в 2025 году

Фото: Максим Платонов

До десяти китайских автомобильных брендов могут уйти с российского рынка до конца года из-за низкой потребительской активности и высокой конкуренции, сообщает «Коммерсант».

— По оценкам участников рынка, в этом году свернуть бизнес может до десяти марок, которые не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности, — отмечается в публикации.

Основными причинами ухода называются избыток предложения, низкий покупательский спрос и усиление конкуренции. Среди брендов, которые могут покинуть рынок, упоминаются Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.

Потребители все чаще отдают предпочтение более известным маркам, опасаясь проблем с послепродажным обслуживанием автомобилей. По данным «Автостата», в первом квартале 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 247 тысяч единиц, снизившись на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе — марте 2025 года в России прекратили работу 213 китайских автосалонов из-за нехватки инвесторов. В целом за первый квартал 2025 года в стране закрылись 274 автомобильных шоурума.



Матвей Гавриков