Рынок подержанных автомобилей в России вырос на 12,9% в марте

Фото: Динар Фатыхов

В марте 2024 года в России было перепродано 448,3 тысячи подержанных автомобилей. По данным агентства «Автостат», это на 12,9% больше, чем в феврале, однако на 10,7% меньше, чем в марте 2023 года.

Всего за первый квартал 2024 года было перепродано 1,266 миллиона автомобилей с пробегом, что на 3,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Лидерами вторичного рынка остаются пять брендов, занимающие 51,5% сегмента: Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. В марте было продано 121,3 тысячи подержанных автомобилей Лада, 43,6 тысячи Toyota, 23,8 тысячи Kia, 23,3 тысячи Hyundai и 19,3 тысячи Nissan. В топ-10 также вошли Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

На отечественные марки приходится около трети (30%) рынка. По четверти — на японские и суммарно на немецкие и корейские автомобили. Далее по популярности следуют автомобили из США (7%), Франции (4,5%), Китая (4%) и Чехии (2%).

Самой популярной подержанной моделью в марте стал ВАЗ-2107: было продано 11,8 тысячи автомобилей. Далее в топ-5 расположились ВАЗ-2114 (9,7 тысячи), Hyundai Solaris (8,4 тысячи), «Лада 4х4» (8,4 тысячи) и Kia Rio (8,4 тысячи). В десятку лидеров также входят «Лада Приора», Ford Focus, Toyota Corolla, «Лада Гранта» и ВАЗ-2110.

Рената Валеева