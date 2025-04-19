Бизнес «КАН Авто» перевели в личный фонд

Фото: Роман Хасаев

80% акций «КАН Авто», которыми владел Александр Колесов, передали в личный фонд «Авес фонд». Его создали в феврале этого года, в ряде открытых источников сообщается, что он был учрежден самим Колесовым-младшим.

Генеральным директором ЛФ «Авес фонд» стала вице-президент по финансам группы компаний «КАН Авто» Мария Коротченко, чья фамилия совпадает с фамилией гендиректора АО «Завод «Элекон» Павла Коротченко. Предпринимательница также руководит ООО «Кан Авто Недвижимость» и ЗАО «Ингрупп», а ранее была президентом УК «КАН Авто», которая управляла недвижимостью автосалонов группы.

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