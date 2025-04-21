Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia

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С начала года Роспатент зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильной марки Kia. Последние три заявки компания подала в сентябре прошлого года, и Роспатент одобрил их 16 апреля. Товарный знак будет действовать до 2034 года, пишет РИА «Новости».

Согласно документам, теперь Kia может проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин, а также производить и продавать автомобили, технические масла и смазки.

В середине апреля южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что KIA вновь включила Россию в средне-долгосрочную стратегию бизнеса. В планах компании — продать 4,19 млн машин в 2030 году, включая 50 тысяч для российского рынка.

Представители Hyundai Motor Group не подтвердили включение России в планы Kia по продажам, пояснив, что сообщения со ссылкой на представителей автомобильной индустрии часто оказываются неточными и преувеличиваются в СМИ, нанося ущерб южнокорейским брендам.

Рената Валеева