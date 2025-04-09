«Лизинг-Трейд» и «Ирбис» запускают совместную акцию для новых клиентов
Клиенты, заключившие договор с «Ирбис» по рекомендации «Лизинг-Трейд», получают индивидуальные условия сотрудничества
ООО «Лизинг-Трейд» совместно с топливной компанией «Ирбис» объявляет о старте специальной акции* для новых контрагентов.
Клиенты, заключившие договор с «Ирбис» по рекомендации «Лизинг-Трейд», получают индивидуальные условия сотрудничества. Дополнительно, после первой заправки, всем сотрудникам компании-участника начисляется промокод на 10% кешбэка от суммы следующей заправки любым видом топлива.
Важное условие: акция действует только для новых клиентов «Ирбис», ранее не имевших договоров с компанией.
Чтобы сэкономить на топливе и получить дополнительные выгоды для бизнеса, достаточно связаться с организаторами акции по телефону 8 (800) 505-73-02 или оставить заявку на сайте leasing-trade.ru.
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Справка
* Срок проведения акции — с 1 апреля по 31 декабря 2025 года. Подробности об организаторе, правилах акции, призах и порядке их получения можно узнать на сайте https://leasing-trade.ru/ или по телефону 88005057394.
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