«Лизинг-Трейд» и «Ирбис» запускают совместную акцию для новых клиентов

Клиенты, заключившие договор с «Ирбис» по рекомендации «Лизинг-Трейд», получают индивидуальные условия сотрудничества

ООО «Лизинг-Трейд» совместно с топливной компанией «Ирбис» объявляет о старте специальной акции* для новых контрагентов.

Клиенты, заключившие договор с «Ирбис» по рекомендации «Лизинг-Трейд», получают индивидуальные условия сотрудничества. Дополнительно, после первой заправки, всем сотрудникам компании-участника начисляется промокод на 10% кешбэка от суммы следующей заправки любым видом топлива.

Важное условие: акция действует только для новых клиентов «Ирбис», ранее не имевших договоров с компанией.

Чтобы сэкономить на топливе и получить дополнительные выгоды для бизнеса, достаточно связаться с организаторами акции по телефону 8 (800) 505-73-02 или оставить заявку на сайте leasing-trade.ru.



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