Chery Tiggo стала лидером по проверке истории среди китайских авто в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Эксперты проекта «Автотека» (входит в «Авито Авто») проанализировали данные о запросах на проверку истории автомобилей китайских марок в первом квартале 2025 года в Татарстане.

Согласно исследованию, 39,5% всех запросов пришлось на автомобили марок Geely и Chery. Доля Geely составила 21,8%, Chery — 17,7%. В пятерку лидеров также вошли HAVAL (13,5%), Great Wall (9,9%) и LIFAN (9,3%). Отметку лидера по модели удерживает Chery Tiggo (T11) — его доля среди всех запросов составила 4,6%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди других популярных моделей — Geely Coolray (4,4%), Geely Emgrand EC7 (3,9%), HAVAL Jolion (3,8%) и LIFAN X60 (3,8%).

Аналитики отметили рост интереса к автомобилям марки Geely: по сравнению с первым кварталом 2024 года спрос на проверку Geely Monjaro вырос в 4,8 раза, а в целом по бренду — на 35,1%.

Как сообщил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин, по сравнению с первым кварталом 2024 года общее число запросов на проверку китайских автомобилей увеличилось на 22%. По его словам, это связано с ростом доли китайских машин на вторичном рынке и повышенным интересом к ним со стороны покупателей.

— Искусственный интеллект в отчетах «Автотеки» формирует рекомендации, позволяющие покупателям быстрее принимать решения: определять, стоит ли рассматривать то или иное предложение, или есть скрытые проблемы, — добавил он.

Напомним, что недавно эксперты «Авито Авто» зафиксировали рост количества объявлений о продаже новых кроссоверов и внедорожников в Татарстане в первом квартале 2025 года — их стало в 3,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуются автомобили марки Chery (15,7%), HAVAL (14,5%) и LADA (9%).

Матвей Гавриков