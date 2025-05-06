Новости общества

14:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Hyundai зарегистрировал три товарных знака в России после ухода с рынка

11:34, 06.05.2025
Hyundai зарегистрировал три товарных знака в России после ухода с рынка
Фото: Максим Платонов

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в мае 2025 года три товарных знака в России, согласно данным Роспатента. Новые знаки получили наименования Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50. Об этом сообщает ТАСС

Все товарные знаки зарегистрированы по 12-му классу международной классификации, который включает автомобили, запчасти и аксессуары к ним.

Ранее, в апреле 2025 года, другой южнокорейский производитель Kia также зарегистрировал восемь товарных знаков в том же классе, несмотря на свой уход с российского рынка.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоАвто

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция детского невролога Резеды Шигабутдиновой «Как сохранить здоровье ребенка при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»