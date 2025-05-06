Hyundai зарегистрировал три товарных знака в России после ухода с рынка

Фото: Максим Платонов

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в мае 2025 года три товарных знака в России, согласно данным Роспатента. Новые знаки получили наименования Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50. Об этом сообщает ТАСС

Все товарные знаки зарегистрированы по 12-му классу международной классификации, который включает автомобили, запчасти и аксессуары к ним.

Ранее, в апреле 2025 года, другой южнокорейский производитель Kia также зарегистрировал восемь товарных знаков в том же классе, несмотря на свой уход с российского рынка.

Матвей Гавриков