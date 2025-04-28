Утильсбор на автомобили из ЕАЭС может вырасти на 20% и выше с 1 мая

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Правительство России планирует изменить порядок начисления утилизационного сбора на автомобили, импортируемые из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Постановление, прошедшее общественное обсуждение, предположительно вступит в силу 1 мая, пишет «Парламентская газета».

Новая формула расчета утильсбора будет учитывать не только базовую ставку, но и разницу между средней стоимостью автомобиля в России и реальными расходами покупателя. Если автомобиль приобретен дешевле средней рыночной цены, утильсбор увеличится. Для редких премиальных моделей, чаще гибридных или электрических, увеличение может достигать трехкратного размера.

Реальное время / realnoevremya.ru

По мнению экспертов, новые правила спровоцируют рост цен на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, ориентировочно на 20%, особенно на европейские марки из премиум и люкс-сегментов.

Министерство транспорта России приняло нормативно-правовые акты, которые позволят блокировать выезд из страны иностранным фурам в случае неуплаты штрафов.



Рената Валеева