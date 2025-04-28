Утильсбор на автомобили из ЕАЭС может вырасти на 20% и выше с 1 мая
Правительство России планирует изменить порядок начисления утилизационного сбора на автомобили, импортируемые из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Постановление, прошедшее общественное обсуждение, предположительно вступит в силу 1 мая, пишет «Парламентская газета».
Новая формула расчета утильсбора будет учитывать не только базовую ставку, но и разницу между средней стоимостью автомобиля в России и реальными расходами покупателя. Если автомобиль приобретен дешевле средней рыночной цены, утильсбор увеличится. Для редких премиальных моделей, чаще гибридных или электрических, увеличение может достигать трехкратного размера.
По мнению экспертов, новые правила спровоцируют рост цен на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, ориентировочно на 20%, особенно на европейские марки из премиум и люкс-сегментов.
Министерство транспорта России приняло нормативно-правовые акты, которые позволят блокировать выезд из страны иностранным фурам в случае неуплаты штрафов.
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