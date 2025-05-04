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В Казани на полтора месяца ограничат движение по улице Муштари

12:50, 04.05.2025

Это связано со строительством нового ЖК

В Казани на полтора месяца ограничат движение по улице Муштари
Фото: Реальное время

В Казани более чем на полтора месяца ограничат движение по улице Муштари. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения связаны с перекладкой сетей водопровода, канализации и газопровода. На этом месте возведут новый жилой комплекс.

Так, с 7 мая по 30 июня частично перекроют движение по улице Муштари, в районе дома №14В в направлении улицы Щапова.

Елизавета Пуншева

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