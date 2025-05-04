В Казани на полтора месяца ограничат движение по улице Муштари
Это связано со строительством нового ЖК
В Казани более чем на полтора месяца ограничат движение по улице Муштари. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Ограничения связаны с перекладкой сетей водопровода, канализации и газопровода. На этом месте возведут новый жилой комплекс.
Так, с 7 мая по 30 июня частично перекроют движение по улице Муштари, в районе дома №14В в направлении улицы Щапова.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.