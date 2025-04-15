Hyundai Motor Group отказалась комментировать сообщения о возвращении Kia в Россию

Фото: Максим Платонов

Концерн Hyundai Motor Group, в состав которого входит марка Kia, воздержался от комментариев по поводу появившихся в СМИ сведений о включении российского рынка в среднесрочную стратегию продаж Kia. Как сообщает РИА «Новости», в компании назвали данную информацию «крайними предположениями».

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что пересмотренная стратегия Kia предполагает ежегодные продажи 50 тысяч автомобилей в России к концу десятилетия, сделав вывод о подготовке компании к возвращению на российский рынок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Нам сложно это подтвердить. В российских СМИ появляется много статей, основанных на крайних предположениях, поэтому мы полностью прекращаем на них реагировать, — дали официальный комментарий представители Hyundai Motor Group.



Рената Валеева