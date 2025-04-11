В России за квартал закрылись 213 китайских автосалонов из-за нехватки инвесторов

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В январе — марте 2025 года в России прекратили работу 213 китайских автосалонов из-за нехватки инвесторов. Об этом сообщает ТАСС. В целом за первый квартал 2025 года в стране закрылись 274 автомобильных шоурума.

За тот же период открылись 124 китайских автосалона, что вдвое меньше показателя за первый квартал 2024 года, когда появился 241 шоурум из Поднебесной.

Больше всего автосалонов закрыл бренд Bestune (26 локаций). За ним следуют Kaiyi (20 закрытий) и DFM (16 закрытий). Впервые в десятку лидеров по закрытию автосалонов попали Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

Для сравнения, в первом квартале 2024 года в России прекратили работать 67 китайских автосалонов, а за весь 2024 год — 449. В 2023 году этот показатель составил 187 единиц.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Несмотря на закрытия, лидером по числу автосалонов среди иностранных брендов остается Chery (206 шоурумов). У Changan и Geely насчитывается 200 и 199 локаций соответственно. Число автосалонов Jetour сократилось с 154 до 145, а Exeed и JAC потеряли 2% и имеют 113 и 103 салона соответственно. Haval Pro смог нарастить число локаций с 75 до 80. Рекордсменом по открытию шоурумов стал KGM, открывший 24 новых салона.

После двух лет доминирования Россия потеряла статус крупнейшего импортера автомобилей из Китая. Импорт китайских автомобилей в Россию в первые месяцы 2025 года снизился на 56%.

Рената Валеева