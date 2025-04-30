МВД: на Казань и Набережные Челны приходится 50% всех угонов автомобилей

Фото: Динар Фатыхов

Оперативная обстановка по кражам и угонам автомототранспорта в Татарстане остается под контролем. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество зарегистрированных краж автотранспорта незначительно сократилось — с 13 до 11 фактов. Объектами преступных посягательств стали семь автомобилей и четыре единицы мототехники.

Раскрываемость данного вида преступлений составила более 50%, что превышает прошлогодний показатель в 44,4%.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Значительное снижение зафиксировано в сфере угонов авто. За первые три месяца 2025 года зарегистрировано 36 угонов, что на 18 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Раскрываемость угонов достигла рекордных значений — более 95%.

Наибольшее количество угонов и краж автомототранспорта зафиксировано в Казани и Набережных Челнах. На долю этих двух крупных городов приходится более 50% всех подобных преступлений, совершенных в республике.

В текущем году в большинстве случаев жертвами преступников становились владельцы автомобилей отечественного производства.

Рената Валеева