Ввоз в Россию автомобилей из Китая сократился на 56% с начала года

Фото: Рената Валеева

После двух лет доминирования Россия потеряла статус крупнейшего импортера автомобилей из Китая. По данным «Известий», импорт китайских автомобилей в Россию в первые месяцы 2025 года снизился на 56%.

В январе и феврале в Россию из Китая было импортировано 57 592 автомобиля. За аналогичный период 2024 года этот показатель превышал 88 тысяч машин. В настоящее время Россия занимает третье место по объему импорта, уступая Мексике (86 тысяч) и Объединенным Арабским Эмиратам (71,5 тысячи). В топ-5 также вошли Бельгия (48,5 тысячи единиц) и Саудовская Аравия (43,3 тысячи автомобилей).

Реальное время / realnoevremya.ru

Отраслевые аналитики из КНР отмечают, что снижение импорта в Россию обусловлено несколькими факторами, включая утильсбор, высокие процентные ставки по кредитам и потребительские ожидания. Российские покупатели, по мнению экспертов, рассчитывают на возвращение брендов, покинувших рынок ранее.

Российские аналитики, в свою очередь, указывают на значительные складские запасы у дилеров. Сокращение импорта связано с желанием избежать избыточного накопления автомобилей на складах.

Татарстан занимает пятое место среди российских регионов по количеству зарегистрированных легковых автомобилей. В республике числится 3% от общего числа легковых машин. На 1 января 2025 года в нашей стране было зарегистрировано 47,5 млн легковушек.



Рената Валеева