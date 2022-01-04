День в истории: Пугачев в Казани, возобновление полетов из России в Египет и Всемирный день тяготения

Чем примечательна дата 4 января

Сегодня, 4 января, русские войска освободили Софию в ходе русско-турецкой войны 1877—1878 годов, Юту провозгласили 45-м штатом США, в Петербурге балерина Анна Павлова в первый раз исполнила хореографическую миниатюру «Лебедь», журнал Time назвал Иосифа Сталина Человеком 1942 года, а американский аппарат Spirit совершил посадку на Марсе. Родились английский физик, математик, механик и астроном Исаак Ньютон, итальянский композитор Джованни Перголези, автор азбуки для слепых Луи Брайль. Ушли из жизни один из создателей линейной алгебры, швейцарский математик Габриэль Крамер, советская летчица-штурман, одна из первых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза, Марина Раскова, французский философ Альберт Камю, австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики Эрвин Шредингер, поэт, драматург и литературный критик Томас Элиот, британский гонщик, мировой рекордсмен скорости на воде и суше Дональд Кэмпбелл, телеведущий, народный артист РСФСР Владимир Шнейдеров. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Первая свадьба пандемийного года в Казани

В 1773 году один из самых известных в России бунтовщиков Лжепетр III Емельян Пугачев впервые попал в Казань. Здесь он оказался не по своей воле и не самым приятным для него образом — его доставили арестованным на допрос к местному генерал-губернатору Якову Брандту. В Казани Пугачев задержался на несколько месяцев, которые провел в каземате в Кремле. «Ему был даже разрешен выход на улицы города для сбора милостыни в сопровождении стражников. Он был в кандалах и вместе со стражниками спокойно ходил по Казани, просил милостыню. Казанские жители помогали ему точно так же, как и другим арестантам», — рассказывал директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, доктор исторических наук Искандер Гилязов. В мае 1773-го Пугачева приговорили к пожизненной каторге, но бунтовщику удалось сбежать, подговорив стражника. В Казань он вернулся летом 1774 года вместе с собранной им армией. Ему даже удалось захватить город, после чего он отошел обратно на территорию Арского поля. Однако его нагнало правительственное войско, и под Казанью развернулся бой, закончившейся разгромом войск Пугачева. Бунтовщику же опять удалось сбежать и продолжить восстание. Но ненадолго: 21 января 1775 года его все-таки казнили в Москве на Болотной площади.

Фото faizy.ru

В 1910-м в Оренбурге родился татарский композитор, фольклорист Джаудат Файзи. С 1925-го он жил, учился, работал и творил в Казани. Одной из самых известных работ композитора стала музыкальная комедия «Башмагым», которую до сих пор можно увидеть на сцене Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля. Знакомы многим и «Акчарлаклар» («Чайки»), «Идел буенда» («На берегу Волги») и опера «Тапшырылмаган хатлар» («Неотосланные письма»). За свою жизнь Файзи написал около 200 песен и романсов и удостоился званий заслуженного деятеля искусств РТ и РФ, народного артиста Татарстана. В 1966-м он стал лауреатом Государственной премии им. Тукая. Умер Файзи в Казани в 1973-м. В городе память о нем увековечили, назвав в его честь одну из улиц.

Пять лет назад российский экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под пилотированием Дмитрия Сотникова взял серебро на втором этапе международного ралли-рейда «Дакар-2017». Спецучасток в 284 км он преодолел за 2 часа 39 минут и 11 секунд. Первым стал голландец Мартин ван ден Бринк на «Рено» — он вырвался вперед на 2 минуты 3 секунды. Тройку лидеров замкнул еще один голландский экипаж во главе с Питером Верслиусом на «МАНе».

Фото: Управление ЗАГС Казани

В этот день в пандемийный 2020-й в Казани открылся сезон бракосочетаний. В столице Татарстана в центре семьи «Казан» состоялась торжественная регистрация брака первой пары молодоженов нового года — Ильшата и Инзили Аглиуллиных. Тысячная пара поженилась уже спустя четыре месяца — в апреле. Но в целом в Казани в пандемию свадеб было меньше, чем годом ранее. Всего в 2020-м году зарегистрировали 8 369 браков, на 19% меньше, чем в благополучном 2019-м.

Возобновление полетов в Египет

Одна из первых революционных подпольных рабочих организаций Российской Империи появилась в начале 1879 года в Петербурге. Виктор Обнорский и Степан Халтурин создали «Северный союз русских рабочих», который просуществовал чуть больше года. В феврале 1880-го, после того как организация выпустила номер первой в стране рабочей газеты «Рабочая заря», типографию революционно настроенных трудяг нашла и разгромила полиция. За этим последовали аресты, которые и вынудили «Северный союз русских рабочих» ликвидироваться. Объединял он более 200 петербургских рабочих, настроенных на политическую борьбу за свободы, отмену частной собственности на землю и установление общинного землевладения, создание рабочих ассоциаций и, как это присуще революционной организации, свержение сложившегося политического и экономического строя.

Фото wikipedia.org

Журнал Time присуждает номинацию «Человек года» уже почти сто лет — с 1927-го. В 2021 году им стал Илон Маск, а в 1943-м, в разгар Втором мировой войны, издание назвало «Человеком 1942 года» Иосифа Сталина. Кстати, дебютом Сталина это не стало: в 1939 году Time объявил его «Человеком года» после подписания Пакта Молотова — Риббентропа. «Человек, чье имя означает сталь, тот, чей словарный запас на английском языке включает слова «крутой парень» — это Человек 1942 года. Только Иосиф Сталин знает, насколько близка была Россия к разгрому в 1942-м. И только Иосиф Сталин знает, как ему удалось спасти Россию. Иосиф Сталин победил. Он и есть тот крутой парень…» — писал 4 января 1943-го Time.

В 1958-м сошел с орбиты и сгорел в атмосфере первый искусственный спутник Земли — «Спутник-1». Маленький шарик диаметром 58 сантиметров Советский Союз запустил в космос с «Байконура». Он пробыл на орбите планеты ровно 92 суток, успев совершить 1 440 оборотов вокруг нее.

Фото wikipedia.org

Одним из первых указов российского президента Владимира Путина в начале 2018 года стал указ о возобновлении полетов в Египет. Однако речь шла лишь о Каире — столице страны. В курортные области рейсов по-прежнему не было. А до этого самолеты между странами не летали три года. Причиной тому стала трагедия, случившаяся в ноябре 2015-го — российский лайнер А321 вместе с 224 пассажирами погиб на Синайском полуострове в результате теракта. После происшествия власти РФ решили обезопасить россиян и прекратить авиасообщение с Египтом. «Решения по ограничению полетов гражданской авиации в Египет не связаны с недоверием к египетскому руководству. Это не политическое решение. Оно связано с безопасностью наших граждан», — объяснял в декабре 2015-го Путин. С момента первого шага к возобновлению авиасообщения с Египтом прошло еще три года, прежде чем россиянам открылись и курортные направления. Лишь в июле 2021 президент России отменил свой указ 2015 года.

В прошлом году жертвой СOVID-19 стал глава МЧС Крыма, генерал-лейтенант внутренней службы, первый в регионе заслуженный спасатель Республики Крым Сергей Шахов. Он умер в госпитале для пациентов с коронавирусом 4 января 2021 года. Министру было 65 лет. Ведомство он возглавлял с 2014-го, с момента вхождения Крыма в состав России. До этого три года он возглавлял украинское спасательное ведомство полуострова. Как рассказали в МЧС Крыма, Шахов «всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм».



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Открытие самого высокого здания в мире

Сегодня отмечается Всемирный день тяготения, или День Ньютона — английского физика, механика и астронома, открывшего в XVII столетии известный всем со школьной скамьи закон всемирного тяготения. 379 лет назад, 4 января 1643 года, ученый появился на свет. «Он [Ньютон] сказал мне, что мысль о гравитации пришла ему в голову, когда он точно так же сидел под деревом. Он находился в созерцательном настроении, когда неожиданно с ветки упало яблоко. «Почему яблоки всегда падают перпендикулярно земле?» — писал в «Воспоминаниях о жизни Ньютона» биограф ученого Уильям Стьюкли. Впервые о своем открытии, описывающем гравитационное взаимодействие, физик рассказал в 1687-м в своем труде «Математические начала натуральной философии».

В 1969 году вступила в силу Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 1965-го. Документом на более чем 170 государств-участников возлагается обязательство осуждать расовую дискриминацию, под которой понимается «любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной жизни». Подписывая конвенцию, страны возложили на себя обязанность «безотлагательно всеми возможными способами проводить политику ликвидации всех форм расовой дискриминации и способствовать взаимопониманию между всеми расами».

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В 2004 году Грузию возглавил председатель партии «Единое национальное движение — ЕНД» Михаил Саакашвили — на президентских выборах он набрал 96,27% голосов избирателей. Так он стал самым молодым президентом в Европе — на момент проведения избирательной кампании ему было 37 лет. Приходу Саакашвили к власти предшествовала «революция роз», которую он же и возглавил. Ее итогом стало отстранение от президентского поста Эдуарда Шеварднадзе. Саакашвили возглавлял Грузию до 2013 года, пока на очередных выборах его не обошел Георгий Маргвелашвили. После этого экс-президент покинул страну и вернулся в нее лишь в октябре 2021-го. В тот же день его задержали, а затем возбудили в отношении него уголовное дело по статье 344 Уголовного кодекса Грузии — «Незаконное пересечение государственной границы Грузии», что грозит ему пятью годами в тюрьме. Заключенный Саакашвили объявил голодовку, но в конце ноября отступился от нее, так как его здоровье начало ухудшаться.

В 2010-м состоялось торжественно открытие самого высокого небоскреба в мире — в Дубае презентовали 828-метровую (163 этажа) башню Бурдж-Халифа. Здание, спроектированное американским архитектором Эдрианом Смитом, строили шесть лет. Стройка шла ударными темпами — каждую неделю гигантская «игла» становилась выше на один-два этажа. На строительство небоскреба потребовалось около 320 тысяч кубометров бетона. При этом пришлось разрабатывать специальный состав, который выдерживает дубайскую жару. Сейчас в самом высоком здании мира живут и работают люди — там есть офисы, квартиры, рестораны, смотровая площадка.

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В 2017-м британский журналист Шенан Молони опубликовал новую версию крушения «Титаника», которое произошло в апреле 1912 года. На ее разработку у него ушло 30 лет. Молони, исследуя информацию о лайнере, в том числе анализируя фотографии, пришел к выводу, что еще до выхода из Саутгемптона на судне началось возгорание в одном из топливных хранилищ. Журналист предположил, что за время пожара обшивка «Титаника» нагрелась и стала слишком уязвимой, и именно поэтому столкновение с айсбергом закончилось так плачевно. В том месте обшивки корабля, которое оказалось поврежденным из-за встречи с глыбой льда, Молони обнаружил следы сажи. Специалисты подтвердили, что они могли появиться из-за возгорания в топливном хранилище.

С 2019 года 4 января отмечается Всемирный день азбуки Брайля — рельефно-точечного шрифта, который позволяет получать информацию слепым и слабовидящим людям. Свое название она получила по фамилии изобретателя — французского тифлопедагога Луи Брайля, родившегося в этот день в 1809 году. Он ослеп еще будучи ребенком — поранил глаза шорным ножом. Но слепота не помешала ему получить образование и изобрести свою азбуку. Это набор выпуклых точек, которые нащупывают кончиками пальцев, что позволяет читать текст тем, кто не может сделать этого с помощью глаз. В основе азбуки Брайля — шеститочие с возможностью 64 комбинацией. Идея учредить Всемирный день азбуки Брайля принадлежит Организации объединенных наций. «Генеральная Ассамблея постановляет ежегодно отмечать 4 января Всемирный день азбуки Брайля начиная с 2019 года, в целях повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей», — гласит документ ООН.

