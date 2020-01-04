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В Казани зарегистрировали первый брак 2020 года

17:31, 04.01.2020
В Казани зарегистрировали первый брак 2020 года
Фото: Управление ЗАГС Казани

В Центре семьи «Казан» состоялась торжественная регистрация заключения брака первой пары молодоженов 2020 года — Ильшата и Инзили Аглиуллиных.

По данным мэрии пресс-службы мэрии Казани, с бракосочетанием пару поздравил руководитель аппарата исполкома Казани Евгений Варакин.

Ранее сообщалось, что комнаты примирения в казанских загсах в 2019 году посетило 317 семей. Порядка 45% семей, находящихся на грани расторжения семейного союза, поменяли свое решение и сохранили брак.

Общество Татарстан
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