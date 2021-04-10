В Центре семьи «Казан» сегодня зарегистрировали тысячную в этом году пару молодоженов

В столице Татарстана сегодня в Центре семьи «Казан» зарегистрировали тысячную в 2021 году пару молодоженов. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Роберт Минвалеев и Анастасия Степанова учились в параллельных классах. Сейчас молодожены работают IT-специалистами. Пара встречается четыре года, а предложение будущей супруге Роберт сделал на берегу Балтийского моря в Калининграде.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Центр семьи «Казан» работает как главный городской ЗАГС со вторника по субботу. Церемонии проходят с 12.00 до 18.00 в трех залах: «Золотом», «Серебряном» и «Восточном».

Пока что из-за эпидемиологической ситуации на мероприятии могут присутствовать не более 20 гостей в «Золотом» и «Серебряном» залах и не более 15 — в «Восточном» (помимо пары и их фотографа). Всех посетителей просят соблюдать масочный режим.

В январе начальник Управления ЗАГС Римма Миннуллина рассказала, что в Казани по итогам 2020 года уменьшилось количество браков и разводов.



Татьяна Леухина