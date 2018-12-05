«Сражение под Казанью — наивысшая точка Пугачевского бунта»

Искандер Гилязов о том, как предводителя Крестьянской войны встречали в столице Казанской губернии

Фото: Максим Платонов

После публикации колонки петербургского историка Николая Богомазова о взятии Казани Владимиром Каппелем в 1918 году наши читатели указали нам, что взятие это было не вторым (как указано в публикации), а третьим — вторым же столицу губернии брал в 1774 году Емельян Пугачев. Об этом кровопролитном событии, а также о том, как донской казак сумел найти ключ к сердцам казанцев и почему его нельзя считать заурядным мужиком, «Реальному времени» рассказал директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, доктор исторических наук Искандер Гилязов.

«Казань от Пугачева защищали гимназисты, солдаты-инвалиды. Настоящих солдат было мало»

— Когда и при каких обстоятельствах Емельян Пугачев оказался в Казани впервые?

— Пугачев впервые попал в Казань при сложных и трагических обстоятельствах. Это было в самом начале 1773 года. Пугачев к тому времени уже имел достаточно большой жизненный опыт. По происхождению он был из донских казаков, принимал участие в Семилетней войне 1756—1763 годов, в русско-турецкой войне. Судьба бросала его после службы в разные районы империи. И вот впоследствии он начал пропагандировать среди яицких казаков весьма «оригинальную» идею о том, что им нужно переходить на службу от русского царя к турецкому султану, который будет больше платить. Но это была чистая авантюра. За это он и поплатился: он был арестован, в январе 1773 года его привезли в Казань и посадили в каземат в Кремле. Там он содержался несколько месяцев.

Он был достаточно дисциплинированным заключенным и, судя по всему, спокойным по нраву. К нему вообще отнеслись в определенной степени как к фантазеру… На тот момент ему было 30 с небольшим лет, по тем временам это достаточно зрелый человек. Ему был даже разрешен выход на улицы города для сбора милостыни в сопровождении стражников. Он был в кандалах и вместе со стражниками спокойно ходил по Казани, просил милостыню. Казанские жители помогали ему точно так же, как и другим арестантам.

Пугачева судили в начале мая 1773 года. Его приговорили к пожизненной каторге, это было очень суровое наказание. Но через несколько недель после решения суда, то есть когда решение суда еще не вступило в силу, он сбежал.

Яицкие казаки в походе (акварель конца XVIII века). Фото wikipedia.org



— Как ему это удалось?

— Судя по известным источникам, он подговорил стражника. Видимо, он был человеком очень неглупым и имел талант убеждать людей. Возможно, он что-то пообещал и смог бежать во время одного из выходов для побирательства.

Вначале он скрывался в Суконной слободе — здесь проживало довольно много старообрядцев. Хотя он сам не был старообрядцем, видимо, он с ними нашел общий язык. Из Суконной слободы он сумел бежать дальше на восток. Постепенно Пугачев пробирался в южном направлении и в августе оказался в Яицком городке среди казаков.

— Когда Пугачев вернулся в Казань уже во главе вооруженной армии?

— Через год с небольшим, в июле 1774 года.

— Как в Казани готовились к его приходу?

— В сентябре 1773 года Пугачев провозгласил себя чудом спасшимся императором Петром III. Петр, как известно, погиб во время заговора, а к власти пришла Екатерина II. Поскольку его смерть была окутана тайнами, большим количеством слухов, Пугачев этим воспользовался и провозгласил Петром III себя. С сентября началось его триумфальное шествие.

Судя по всему, он был человеком исключительного мышления, талантливым. Представьте себе, всколыхнуть так всю страну, всю империю, повести за собой десятки тысяч людей под лозунгом справедливости и установления порядка и закона, найти для каждого народа, каждого сословия свои слова. Не каждый на это способен. Если бы он был простым мужиком, как о нем говорят, вряд ли бы ему такое удалось.

Надо полагать, что у верхушки яицких казаков были свои представления и свои интересы, возможно, была надежда — «а вдруг получится». Они его поддержали. Пугачев постепенно стал обращаться к калмыкам, башкирам, татарам, казакам, старообрядцам, помещичьим крестьянам. У каждого народа или сословия он находил какие-то болевые точки и обещал им то, чего они ждали от справедливого правителя. Их он таким образом смог привлечь на свою сторону, и началась Крестьянская война. Что такое Крестьянская война? Это мощнейшее стихийное движение, которое потрясло империю. Даже помещики центральных районов страны были готовы бежать, потому что пугачевское движение охватило огромную территорию. Пугачев — это очень интересная личность. Как-то привычно считать его мужиком, бунтовщиком, мятежником. А ведь на самом деле Пугачев — фигура очень своеобразная и интересная, а не тривиальный авантюрист, хотя авантюрист он очень большой.

«Как-то привычно считать его мужиком, бунтовщиком, мятежником. А ведь на самом деле Пугачев — фигура очень своеобразная и интересная». Фото wikipedia.org

Восстание охватило огромную территорию. Пугачев создал свою Военную коллегию, свой штаб. Он даже проводил военные маневры, очень большое внимание уделял пропаганде. Весной 1774 он решил направить свое главное войско в направлении Москвы. Тем временем восстание охватило Приуралье, Прикамье, Поволжье.

И вот в начале июля 1774 года Пугачев дошел до Казани.

Казань в то время была большим городом. Любопытно, что обстоятельства сложились таким образом, что войск в Казани, когда Пугачев подошел к городу, не было. Можно предположить, что войско направилось на поимку Пугачева, а Пугачев умело маневрировал и оказался под Казанью, которую защищали очень малые силы — гимназисты, солдаты-инвалиды, те, кто находился в госпитале, настоящих солдат было немного. Казань обороняли несколько сотен человек. Они пытались строить редуты по Казанке, оборонительные редуты сделали к Кремлю. Но Пугачев реально имел очень большой шанс захватить город, тем более он его очень хорошо знал. Он подошел к Казани 11 июля, встал на Арском поле. Тогда Арское поле действительно было полем, город фактически заканчивался там, где стоит сегодня Варваринская церковь.

«Расправа над пугачевцами была очень жестокой»

12 июля 1774 года произошел штурм. Пугачев построил его очень грамотно. Ему помогли жители татарских слобод, которые пришли к нему и признали его императором Петром III. Суконщики, жители Суконной слободы подсказывали ему, куда направляться. Пугачев разделил свое войско на несколько колонн. Одна из них пошла вдоль берега Казанки в сторону Кремля, поскольку основные силы были сосредоточены в Кремле. Одна колонна пошла по современной улице Карла Маркса, другая — в Суконную слободу, еще одна — в Татарскую слободу. Самая первая ожесточенная схватка прошла на том месте, где сейчас находится «Корстон». Там пугачевские войска встречал отряд гимназистов. Но они были достаточно быстро отброшены. Во время этой первой стычки погибли даже преподаватели гимназии. Очень быстро, в течение дня, Пугачев овладел городом, за исключением Кремля.

Во время штурма начался мощный пожар и, конечно же, мародерство. От этого никуда не деться. В войске Пугачева было больше 20 тысяч человек. Но, конечно, это была типичная крестьянская армия — не слишком управляемая масса, которая получила возможность мародерствовать. Надо отметить, что в это время произошел один из самых мощных и катастрофических пожаров в истории нашего города. Фактически выгорела вся Казань, кроме Кремля, татарских слобод и Суконной слободы. Их Пугачев пощадил с учетом того, что их жители помогали ему. Он поставил пушки у здания Гостиного двора, современного Нацмузея, и оттуда обстреливал Кремль. Оборонявшиеся закрепились в Кремле. Кстати, это все красочно описано у Пушкина, в «Истории Пугачевского бунта». У Пушкина есть великолепное описание самого Пугачева, его бурной деятельности, в том числе и штурма Казани. Как известно, Пушкин посещал наш город в сентябре 1833 года, когда намеревался написать историю этого крестьянского восстания.

«Пугачев в Казани творит суд», почтовая карточка 1931 года, издание Музея Революции Союза ССР. Фото wikipedia.org



В конце концов Пугачев очевидно уверился, что все для него складывается хорошо, и ночью 12 июля отошел обратно на территорию Арского поля. Возможно, он решил поберечь силы и отложить основной штурм на следующий день. А может быть, разведка донесла ему, что подходят правительственные отряды, и он хотел дать передышку своему войску и подготовиться к сопротивлению. За ним гнался большой отряд правительственных войск под командованием подполковника И.И. Михельсона. Действительно, в ночь с 12 на 13 июля Михельсон подошел к Казани и практически с ходу ударил по Пугачеву. Основное сражение развернулось 13 июля. Отряд Михельсона — это были уже регулярные войска и обученные солдаты, и даже если бы их было меньше по численности, плохо вооруженная масса крестьян вряд ли смогла бы серьезно сопротивляться. На следующий день Пугачева отбросили на правый берег Казанки, он оказался в районе Сухой реки. После этого еще два дня, до 15 июля, под Казанью шли стычки.

Чем все это закончилось? Тем, что армия Пугачева была разгромлена. Сражение под Казанью — высшая точка этого крестьянского бунта. Это самое мощное военное столкновение периода Крестьянской войны. Наверное, после взятия Казани Иваном Грозным это был самый большой по масштабу, ожесточенности и кровопролитности военный эпизод в истории нашего города.

Пугачев остался с несколькими сотнями своих помощников, соратников. Он отсюда бежал, переправился на правый берег Волги. В августе еще был определенный подъем в правобережье Волги, потому что он опять начал активно призывать местное население присоединиться к его войску и признать его «императором». В начале сентября 1774 года Пугачев был выдан своими соратниками правительственным войскам, это произошло уже в низовьях Волги. Кстати говоря, активное участие в поимке Пугачева, а впоследствии и в конвоировании плененного вождя повстанцев принял хорошо нам всем известный Александро Суворов, будущий полководец.

Расправа над пугачевцами была очень жестокой. Современники пишут, что вода в Казанке после сражения под Казанью была красной от крови. Была распространена такая казнь, как повешение на плоту: труп участника крестьянского отряда вешали на плот и отправляли по Волге, чтобы он сам плыл по течению, люди его видели и это было им в назидание — мол, смотрите, что будет, если вы будете сопротивляться.

Виселицы на Волге (иллюстрация Н.Н. Каразина к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина). Фото wikipedia.org



«Пугачев понимал, что татарский был языком межнационального общения»

— Как татары относились к Пугачеву? У него много было сторонников?

— Основная масса татар к Пугачеву относилась лояльно. Хотя надо сказать, что татары довольно четко размежевались. Была большая группа татарского населения, которая Пугачеву поверила, пошла за ним и была верна вплоть до конца восстания. Но и сохранивших лояльность официальной власти, было также немало. Скажем, у башкир несколько иная картина.

— Какая?

— У башкир, конечно, есть такая легендарная личность, как Салават Юлаев. И в целом участие башкир в восстании на стороне Пугачева было очень масштабным и впечатляющим. Но у них чаще встречались случаи двойной игры.

У татар получалось так — если человек принял сторону Пугачева, он уже, как правило, не метался. Среди татар очень многие заслужили доверие Пугачева и получили соответствующие титулы, чины. Многие из татар были назначены полковниками, главными полковниками войска Пугачева. Это Муса Мустафин, Абжалил Сулейманов, Ярмухаммет Кадерметов, Канзафар Усаев, многие другие.

Ну и самая крупная фигура из татар, принявшая участие в восстании Пугачева — это Бахтияр Канкаев. Это легендарный человек, образ которого присутствует в татарском фольклоре. В свое время на сцене театра им. Г. Камала шла пьеса Туфана Миннуллина о нем. В отряде Бахтияра Канкаева было около двух тысяч воинов. Это приличная численность для того времени, у него было даже несколько пушек. К тому времени, когда главное войско Пугачева продвигалось к Казани, Бахтияр Канкаев обеспечил свободное продвижение в Прикамье. Правобережные районы Камы, современные Рыбно-Слободский, Лаишевский районы, Мамадыш от имени Петра III контролировал Бахтияр Канкаев. Май, июнь, начало июля — высшая точка его деятельности. Он встречался с Пугачевым всего один раз в жизни в Мамадыше, когда Пугачев продвигался к Казани. Конечно, они контактировали. Как сложилась его дальнейшая судьба, неизвестно. Последнее сражение произошло 25 июля под деревней Зюри Мамадышского района. После этого непонятно — то ли он погиб, то ли он бежал.

Самая крупная фигура из татар, принявшая участие в восстании Пугачева — это Бахтияр Канкаев. Фото wikipedia.org



Надо еще учесть, что Пугачев прекрасно понимал функции татарского языка в то время. Его первые же указы были переведены на татарский язык. Татарский язык в то время являлся средством межнационального общения, поэтому и башкиры, и марийцы, и чуваши, и удмурты очень часто прибегали к татарскому языку. Сохранились десятки документов того времени, написанные, к примеру, удмуртским сотником или марийским старшиной. Они общались между собой на татарском языке. Поэтому функция татарского языка как средства межнационального общения была еще живая.

— Получается, Пугачев тоже достаточно лояльно относился к татарам?

— Как я уже сказал, он поступал достаточно дальновидно и понимал, что страна многообразна и в социальном, и в национальном отношении. У каждого этноса, у каждой религии были свои потребности. Совсем недавно, в первой половине XVIII века, были жесткие гонения на ислам, это было свежо в памяти людей. Пугачев обещал людям свободу и справедливость. Трудно сказать, как бы все это реализовалось, если бы вдруг он одержал верх, но по крайней мере можно утверждать, что он хорошо понимал актуальные потребности людей.

«Мы привыкли искать в истории что-то более выигрышное, приукрашивать. Эта тенденция стала проявляться сильнее»

— Есть какие-то новые открытия в изучении Пугачева?

— Сейчас как-то эта тематика стала не слишком привлекательной для исследователей, к сожалению. Самым хорошим специалистом по личности Пугачева, по документации, по разным сюжетам, связанным с Пугачевым, был покойный московский историк Реджинальд Васильевич Овчинников. Он знал происходившие события буквально по дням. Он занимался и Пушкиным как исследователем Пугачевского бунта.

В советское время тема крестьянских войн, крестьянских бунтов была актуальна. Сейчас спроси у молодежи, кто такой Емельян Пугачев, кто такой Степан Разин, многие и представления не имеют, потому что героика советской эпохи ушла в прошлое. В то время считалось, что крестьяне — союзники пролетариата. Крестьяне, которые боролись за свободу, — это символ, это фактически люди, которые боролись за светлое будущее. Тогда было несколько возвышенное представление о Пугачеве.

Пугачев и Разин героизированы и в русском фольклоре, это общеизвестно. С одной стороны, лозунги были абсолютно справедливые — за свободу, за справедливость. С другой стороны, тупик — куда они идут, какими средствами пользуются? Все это надо учитывать при характеристике этих исторических личностей и их деяний. Слишком героизировать, наверное, неправильно, но и забывать их и недооценивать тоже неверно. История полна разных поворотов, и эти фигуры в истории России свое место заняли. Причем на что хочу обратить внимание — и Степан Разин, и Емельян Пугачев родились в одной и той же станице с интервалом почти 100 лет. Два самых знаменитых бунтовщика в истории России родились в Зимовейской станице на Дону и закончили жизнь в одном и том же месте, в Москве, на Лобном месте!

«Пугачев и Разин героизированы и в русском фольклоре, это общеизвестно. С одной стороны, лозунги были абсолютно справедливые — за свободу, за справедливость. С другой стороны, тупик — куда они идут, какими средствами пользуются? Все это надо учитывать при характеристике этих исторических личностей и их деяний». Фото Максима Платонова



Я считаю, что сейчас этим фигурам в нашей исторической науке, как и многим сюжетам, которые были популярны в советское время, внимания недостаточно. Думаю, что еще немало нового и интересного можно найти и в архивах. Но всегда нужна максимальная справедливость в оценках.

— То есть подход в изучении теперь другой?

— Мы больше любим искать в истории что-то более выигрышное, что-то очень героическое, любим историю приукрашивать. Эта тенденция опять стала проявляться все сильнее и сильнее. Но не знаю, насколько она окажется живучей.