Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты

Президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь авиакомпании смогут отправлять туда прямые рейсы.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом после крушения самолета над Синайским полуостровом в 2015 году. К катастрофе оказались причастны сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Регулярные рейсы в Каир возобновили в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.



До этого СМИ сообщали, что Россия может возобновить авиасообщение с Египтом после 10 мая. Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидала возобновления полетов на курорты Египта во второй половине мая.

В начале июня СМИ выяснили, что Росавиация не стала выдавать авиакомпаниям допуски к регулярным рейсам в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Отмечалось, что перед возобновлением полетов будет тщательно вестись подготовка объектов туристической инфраструктуры, учитываться эпидобстановка.



Татьяна Леухина