Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с коронавирусом

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов умер в госпитале для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Шахову было 65 лет. С 2011 года он возглавлял украинское спасательное ведомство Крыма, с 2014 года — министерство чрезвычайных ситуаций Крыма.

В октябре 2020 года сообщалось, что от осложнений после коронавируса умер глава администрации Ялты Иван Имгрунт.



Татьяна Демина