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Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с коронавирусом

17:55, 04.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с коронавирусом
Фото: mchs.rk.gov.ru

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов умер в госпитале для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Шахову было 65 лет. С 2011 года он возглавлял украинское спасательное ведомство Крыма, с 2014 года — министерство чрезвычайных ситуаций Крыма.

В октябре 2020 года сообщалось, что от осложнений после коронавируса умер глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Татьяна Демина
Происшествия
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