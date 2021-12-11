Что известно об омикрон-штамме COVID-19: ответы на главные вопросы
Почему мы все с большой вероятностью заразимся омикроном, как коронавирус умудрился так измениться, спасут ли от нового штамма прививки и что нас ждет
От каких новостей об омикрон-штамме коронавируса падают в обморок чиновники, почему значительная часть антител к предыдущим вариантам COVID-19 может быть просто бесполезна, какую правду умалчивают в компании Pfizer, остается ли эффективной вакцинация от коронавируса? Об этом и многом другом рассказала известный молекулярный биолог, научный журналист Ирина Якутенко в ходе своего недавнего стрима «Омикрон уходит от антител после вакцинации и болезни. Это конец или еще нет?». В «Реальном времени» — главное из ее рассказа.
- Когда и где появился омикрон?
24 ноября Южная Африка официально сообщила, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, который позже получил имя «омикрон». А уже 26 ноября ВОЗ собрала по этому поводу внеочередное заседание. Организация официально классифицировала мутировавший вирус как вариант, вызывающий опасения (VOC).
- Чем омикрон опасен?
В нем содержится множество мутаций, которые появились одновременно. Предыдущие штаммы отличались друг от друга, но отличий было немного. В случаев с омикроном ученые увидели сразу 50 значимых замен в генетическом коде, которые приводят к изменениям белковой составляющей. Именно от этого ученые и чиновники от здравоохранения начали падать в обморок. Более 30 значимых замен в спайк-белке (шипе коронавируса) означает, что форма его будет изменена очень сильно. Ведь молекула белка — как клубок шерсти, свернутый случайным образом. И если меняется одна аминокислота, она может поменять форму белка совсем в другом месте. А если меняются несколько аминокислот, они могут сложно предсказуемым образом поменять форму белка. Очень трудно предсказать, как будет выглядеть белок, когда в нем столько аминокислот взяли и поменялись.
Антитела могут просто перестать узнавать спайк-белок, потому что они были выработаны на предыдущие варианты коронавируса, у которых этот белок имел совершенно другую форму. Представьте, что антителам подсовывают совершенно новое, которое выглядит абсолютно не так. Можно предположить, что значительная часть антител, которые узнавали те или иные кусочки поверхности старого спайк-белка станут просто бесполезны. Это было первое предположение экспертов, проверить которое можно было только экспериментально.
- Откуда могло появиться сразу столько мутаций?
Главное предположение — это результат длительной эволюции вируса в организме человека с иммунодефицитом. У такого пациента иммунная система не может убить коронавирус, который месяцами размножается. С другой стороны — иммунная система его слабенько, но атакует. В результате самые слабые, неприспособленные вирусы умирают, выживают лишь те, которые так или иначе могут уходить от антител. В итоге этот человек кого-то заразил, и «вся эта прелесть» начала размножаться.
- А эксперименты уже есть? Этот штамм действительно ускользает от антител?
Эксперименты по нейтрализации вируса в лаборатории проходят следующим образом: его размножают в клетках, а потом льют на эти клетки сыворотку переболевших или вакцинированных. В сыворотке содержатся антитела. Если они активны, то сыворотка должна предотвращать заражение клеток. Достаточно, чтобы хотя бы 50-90 процентов клеток не были заражены. Если сыворотка не эффективна — она не будет предотвращать заражение клеток. Чем эффективнее сыворотка — тем в большее количество раз ее можно развести и при этом все равно они будет предотвращать заражение. Разведения происходят в тысячи раз.
Первые результаты пришли из африканской лаборатории (Алекса Сигала из Африканского института наук о здоровье в ЮАР). Ученые увидели падение эффективности нейтрализации примерно в 40 раз. И это очень много. Для предыдущих вариантов, в частности, «Дельты», падение было только в 8 раз. Это говорит о том, что «омикрон» очень резко уходит от антител в пробирке.
- Так что, вакцины с «омикроном» не работают?
Означают ли все эти результаты, что вакцины не работают? Нет, не означают! Падение эффективности нейтрализации не равно падению эффективности вакцины. Она может падать, но падение нейтрализации в 40 раз не означает, что в 40 раз упала эффективность вакцины.
Вакцина дает нам более сложную защиту, чем защита антител. У нас есть два направления защиты. Первый — это антитела, которые предотвращают заражение вирусом новых клеток. Второй — Т-клетки, «убийцы», уничтожающие клетки, зараженные вирусом. Если иммунная система понимает или подозревает, что клетка заражена вирусом, она без разговоров ее убивает.
Вакцинация, как и болезнь, стимулирует образование Т-клеток. По предварительным оценкам, Т-клетки, выработанные против предыдущих вариантов коронавируса, сохранят неплохую активность и в отношении «омикрона». Т-клеточный иммунитет чуть более надежный. Т-клетки отвечают за то, что в случае, если вы заболеете, вы не попадете в больницу и не умрете. Данные по всем вакцинам показывают, что эффективность в плане защиты от тяжелого течения у всех вакцин остается очень высокой. Т-клеточный иммунитет у переболевших и вакцинированных хорошо сформирован, поэтому с этой точки зрения все более или менее нормально.
Однако все мы, видимо, заболеем коронавирусом этого штамма, потому что данные из Южной Африки по количеству повторных инфекций после вакцинации или болезни показывают: с появлением омикрона у них минимум в два раза увеличилось количество прорывных инфекций. Первый бастион — антитела — работает против «омикрона» очень плохо. Поэтому симптомы могут появиться, вы можете заболеть.
Но как мы надеемся, Т-клеточный иммунитет должен защитить от тяжелого течения. Косвенно мы видим это по исследованиям, но пока рано говорить определенно — нужно время. Если в ближайшие 2-3 недели значительно не увеличится число людей на ИВЛ и умирающих, это будет говорить о том, что второй бастион — Т-клетки — остается надежным. Возможно, легкое течение «омикрона», которое мы наблюдаем, связано именно с этим — с наличием Т-клеток у зараженных людей (переболевших или вакцинированных).
Но если вы не вакцинировались и еще не переболели — Т-клеточного иммунитета у вас нет!
- Как протекает болезнь, вызванная омикроном, у непривитых?
В Африке, скорее всего, все инфицированные омикрон-штаммом болели коронавирусом ранее или были вакцинированы. В Великобритании, где уже практически сформирован коллективный иммунитет, мы в основном видим заболевших, уже получивших антитела тем или иным способом.
Интересно посмотреть, как будет протекать болезнь, вызванная «омикроном», у неиммунизированных пациентов. Но пока статистически достоверного массива данных не накопилось.
- Опасен ли омикрон для детей?
В африканских данных о госпитализации мы видим перекос в сторону детей. Наблюдается необычно высокий процент маленьких детей в больницах — скорее всего, это те самые пациенты, у которых еще нет иммунитета. Пока обходится без детских смертей. Но маленький тревожный звоночек уже есть.
- Какова скорость распространения «омикрона»?
Вирус очень быстро распространяется там, куда он попадает. В ЮАР линии прироста новых случаев уходят резко вверх. Что самое неприятное — так же вверх резко уходит кривая не только положительных тестов, но и доли положительных тестов среди всех проведенных тестов. Это говорит о том, что множество заразившихся пациентов мы просто «не ловим», а значит, пропускается множество контактов.
Мы вернулись к началу пандемии — к экспоненте, которую сбили было вакцинация и карантин. В южноафриканской Гаутенге мы видим очень большую скорость распространения. И в Англии похожая скорость. Не исключено, что при нынешней динамике к Рождеству омикрон, скорее всего, обгонит дельту.
Но такой ли он заразный, как дельта? Мы не знаем. Для дельты вакцинированные были тупиком. Она могла и их заразить, но с гораздо меньшей вероятностью, чем непривитых. И в обратную сторону это работало: вакцинированные с гораздо меньшей вероятностью заражали остальных. А вот в случае с омикроном это не так. Для него вакцинированные, тем более без бустерной дозы, являются легкой добычей. Не в смысле, что они умрут — а что он на них перескочит, начнет размножаться и будет распространяться дальше. Можно предположить, что «омикрон», если попадет в любую популяцию, начнет быстро распространяться.
- Какие прогнозы? Все плохо?
Омикрон начнет приспосабливаться к новым условиям. Как он это будет делать, пока никто не может предсказать. С высокой вероятностью коронавирус продолжит выкашивать тех, кого он еще не выкосил. Мы спасли огромное количество жизней благодаря вакцинации.
Но если у нас появился штамм, которые идет и по вакцинированным, он может добить тех, кто не заболел «Дельтой». Возможно, очень многие пациенты с хроническими заболеваниями, ожирением и другими отягчающими болезнями омикрон-штамм не переживут. Так что быстрого распространения омикрона допускать не стоит.
Да, уход от антител этот штамм демонстрирует существенный. С высокой вероятностью будет увеличение частоты повторных заражений. Омикрон легко заражает вакцинированных. Но вакцинация плюс перенесенная болезнь защищают довольно хорошо. Возможно, сохраняется защита прививкой от тяжелого течения. Омикрон точно не тяжелее дельты — по крайней мере, для вакцинированных и переболевших. Поэтому важно не впадать в панику.
Кроме того, надо «бустериться». Тем более если две дозы прививки вы сделали уже давно. «Бустер», безусловно, дает дополнительную защиту. Он имеет смысл.
Но чтобы максимально предотвратить заражение омикроном, потребуются новые вакцины. Moderna и Pfizer уже начали работу, «Спутник» тоже технически легко переделывается под новый штамм. Но модернизация займет около 3 месяцев. Первые партии новой вакцины могут начать поставлять в марте 2022 года.
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