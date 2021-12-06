В селе Старое Дрожжаное открыли мемориальную доску в честь Героя России Газинура Хайруллина

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В школе в селе Старое Дрожжаное в Татарстане в понедельник, 6 декабря, открыли мемориальную доску в честь Героя России Газинура Хайруллина — открытие приурочили к его юбилею. Газинур Хайруллин приехал на родину к ее открытию, сообщают новости телеканала ТНВ.

«В этом году Газинуру Гарифзяновичу исполнилось 60 лет. Мы договорились, что в этом году мы открываем мемориальную доску, посвященную нашему герою. Хотели назвать школу в его честь, но он сказал — пока нет, рано», — прокомментировал глава Дрожжановского района Марат Гафаров.

В 1995 году Хайруллин был вторым пилотом самолета ИЛ-76. В Афганистане лайнер захватили талибы, и экипаж провел в плену почти год. В августе 1996 года удалось обмануть охрану аэродрома и осуществить план побега. Под видом техосмотра летчики запустили самолет и вернулись на нем на родину. За подвиг экипаж получил госнаграды, а те события были экранизированы.

В ноябре стало известно, что в Казани планируют установить памятную доску летчику, Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. Минкульт РТ подготовил проект соответствующего постановления кабмина республики. Предположительно, доска появится на здании по адресу: ул. Несмелова, 7.



Маргарита Головатенко