Главное о коронавирусе на 11 декабря: версии возникновения «омикрона», заболевших может быть гораздо больше

Не все иностранные студенты смогли вернуться в Казань

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 189 заболевших COVID-19. Всего на 11 декабря в республике зафиксировали 40 418 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровел 33 771 человек, в том числе 266— за последние сутки. Умерло 1 330 человек, в том числе пятеро — за последние сутки.

Из 7 450 иностранных студентов очной формы обучения КФУ смог приехать в Россию только 4 041 учащийся. Причиной стали высокие цены на билеты, длительная подготовка виз и пандемические ограничения.

За предыдущие сутки в Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19. От коронавируса умерли три женщины и двое мужчин. Самая пожилая жертва вируса родилась в 1924 году, двое самых молодых — в 1941-м.

На сегодняшний день в Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 165 389 человек. Полный курс вакцинации завершили 1 854 987 татарстанцев.

Заболевших омикрон-штаммом может быть гораздо больше

За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 446 человек. Число зараженных выросло до 9 986 967 человек, а выздоровевших — до 8 709 964 человека.



Зафиксирована 1 171 смерть. За весь период в России от коронавируса умер 288 351 человек.



За последние сутки проведено 596 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 665 139 человек.

Правительство России полностью запретило въезд в РФ обладателям паспортов девяти африканских стран и Гонконга. Послабления не действуют даже для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма «омикрон». Однако оснований для того, чтобы менять вакцину пока нет, сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург.

А еще Гинцбург сообщил, что заболевшие штаммом коронавируса «омикрон» россияне вакцинированы и переносят болезнь в легкой форме. По его словам, тяжелых случаев заболевания среди них нет.

Директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев усомнился в реальном числе пациентов с «омикроном» в России. Он уверен, что в реальности их уже гораздо больше, чем официально выявлено. Это связано с тем, что секвенирование вируса — процедура длительная и трудоемкая, и пока ученые работают в лабораториях, распространение нового штамма продолжается.

Группу российских специалистов направили в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом. Также в Африку отправили мобильные лаборатории и партию из 200 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19.

В России уровень коллективного иммунитета достиг 55,7%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По состоянию на 10 декабря первым компонентом вакцины против коронавируса привились 74 189 385 раз, вакцинацию полного цикла провели 67 260 355 раз.

В Госдуме заговорили о введении барьеров для новогодних поездок россиян в Египет. По словам депутата Госдумы Сергея Кривоносова, ограничительные меры (ограничение на поездки или дополнительные проверки прибывающих) могут понадобиться, если омикрон-штамм доберется до Египта.

Врач-онколог Александр Серяков рассказал, что сочетание COVID-19 с раком в 18% случаев приводит к смерти пациента. Более 60% российских онкопациентов, заболевших COVID-19, оказываются в реанимации.

В Госдуму направлено заключение Общественной палаты России на правительственные законопроекты о введении QR-кодов для путешествий и для посещения общественных мест. В документе предлагается расширить перечень мест, где не нужен QR-код, — это церкви и религиозные организации традиционных конфессий, больницы и поликлиники, стоматологические кабинеты.

Сестра Марии Шукшиной, Ольга, поддержала блокировку youtube-канала актрисы, являющейся активной противницей принудительной вакцинации. Ольга Шукшина заявила, что во время пандемии, которая привела к смерти миллионов людей во всем мире, рассуждать о вакцинации должны не актеры, а профессиональные медики.

Две версии появления омикрон-штамма

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 269 195 565 человек, 5 296 040 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (49 833 439). На второй строчке — Индия (34 682 633), на третьей — Бразилия (22 177 059), на четвертой — Великобритания (10 780 621), на пятой — Россия (9 782 723, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (796 764). За ними следуют Бразилия (616 457), Индия (474 87), Мексика (296 188), Россия (281 571).



В Британии выяснили, что третья прививка от коронавируса значительно повышает эффективность вакцины в борьбе с омикрон-штаммом. Ученые установили, что две стандартные прививки вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech обеспечивают «гораздо более низкий» уровень защиты от омикрон-штамма, чем от дельта-штамма. Однако с введением третьей дозы эффективность препаратов растет до 70—75%.



Южноафриканские ученые выдвинули две версии появления омикрон-штамма. Одни утверждают, что он мог образоваться в результате длительных мутаций в организме человека с приобретенным иммунодефицитом, другие — что на его происхождение повлиял экспериментальный противовирусный препарат.



Власти Республики Сан-Марино с 22 декабря начнут прививать людей вакциной «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы. На прививку записались уже почти 300 человек.

Индонезия начнет прививать от коронавируса детей старше шести лет с 24 декабря. Для этого будет использоваться китайский препарат Sinovac, ведутся и исследования другой китайской вакцины — Sinopharm.

Вакцинацию детей от пяти лет одобрили в Сингапуре. Минздрав утвердил препарат консорциума Pfizer — BioNTech — для вакцинации детей от 5 до 11 лет. Прививки начнут делать в конце декабря.

Ольга Шагиева