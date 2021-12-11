Прибывшие из ЮАР россияне с «омикроном» переносят болезнь легко
Заболевшие штаммом коронавируса «омикрон» россияне вакцинированы и переносят болезнь в легкой форме. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинбург.
По его словам, тяжелых случаев заболевания нет.
«Они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение», — рассказал ученый «РИА Новости», отметив, что все заболевшие вакцинированы.
Роспотребнадзор наблюдает за состоянием почти 180 человек, прибывших из стран, считающихся опасными из-за нового штамма коронавируса «омикрон».
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