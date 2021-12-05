Цитаты недели: Путин — о праве вновь стать президентом России, Жаворонков — о причинах «сверхсмертности»

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О праве вновь стать президентом России

Само наличие этого права уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую. Примерно так же, как заявление [президента США Джо] Байдена о том, что он будет избираться. Наличие у меня права избираться достаточно. И пока этого достаточно. И пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году.

Вопрос о том, будет ли президент России Владимир Путин переизбираться через три года на новый срок, волнует всю страну с тех, пор как он сам подписал поправки к федеральному закону, обнуляющие все его предыдущие сроки на посту главы государства. Ответа российский лидер не дает, ссылаясь на то, что «пока еще сам для себя не решил». Однако Путин уверен, что наличие у него права переизбраться в 2024-м на новый президентский срок — уже большой плюс: это стабилизирует ситуацию внутри России. В остальном рассуждения по этому вопросу он считает преждевременными.



Об эмоциональной неделе в общественном транспорте Казани

Тяжело было всем: и тем, кто не мог без соответствующих подтверждающих документов войти в автобус, метро, но не менее тяжело было и водителям, кондукторам. С обеих сторон — люди, с обеих сторон — эмоции. Можно сколько угодно обсуждать это решение руководства республики, но оно вызвано прежде всего заботой о безопасности людей, их здоровье, и пока мы не достигнем коллективного иммунитета, дискуссиями вирус мы не победим.

В минувший понедельник мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги первой QR-недели в общественном транспорте. Выдалась она «очень напряженной»: драки, нападение на кондуктора с газовым баллончиком и длительные задержки в движении и т.д. Градоначальник дал понять, что все эти ЧП не являются основанием для обсуждения вопроса об отмене принятой меры. Власти Татарстана ввели QR-коды в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро во благо людей, подчеркнул мэр.



О «Золотом мяче»

То, что сказал Месси, было красиво и умно. Мы можем подумать об этом, и в то же время мы должны уважать историю «Золотого мяча». Мы не можем быть уверены, что Левандовски выиграл бы «Золотой мяч» в прошлом году. Голосования не было. Но, если честно, в прошлом году у Левандовски были большие шансы на победу.

На этой неделе журнал France Football вручил ежегодную премию «Золотой мяч», обладателем которой стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионелль Месси. Это его седьмая по счету награда. Решением остались довольны не все: некоторые посчитали, что награда должна была достаться нападающему Баварии и сборной Польши Роберту Левандовски. Ему в этом году по результатам голосования досталось 2-е место. Левандовски заслужил «Золотой мяч» и по мнению Месси. Со сцены он обратился к футболисту с фразой: «Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году». Однако в 2020-м France Football отменил церемонию вручения «Золотого мяча» из-за пандемии. Главный редактор France Football Паскаль Ферре в ответ на недовольство заявил, что не факт, что победа в прошлом году досталась бы польскому футболисту.

О причинах «сверхсмертности»

Ранние осложнения — к примеру, когда пациент уже не болеет ковидом, когда он уже «отрицательный», когда уже идет процесс восстановления, но происходит, к нашему глубочайшему сожалению, смерть от тромбоэмболии легочной артерии. Это когда оторвался тромб и заблокировал жизненно важные сосуды. А есть поздние осложнения, которые приводят к «сверхсмертности»: когда происходят необратимые последствия в тех же самых сосудах ввиду сгущения крови.

Выздоровление от коронавируса — это еще не конец истории, человека могут настигнуть осложнения. К ним стоит относиться так же серьезно, как и к самой болезни: они могут привести к летальному исходу. Особые опасения вызывают «поздние осложнения», которые и являются причиной высокого уровня смертности, объяснил замминистра здравоохранения РТ— начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Термин «сверхсмертность» появился после исследования МГУ. Ученые сравнили годы пандемии с «доковидными» показателями. Разница в смертности составляет порядка 800 тысяч человек, а по информации оперштаба на 2 декабря, от коронавируса умерли 277,6 тысячи человек.



О предложении украинских военнослужащих взять Крым

Они [украинские военнослужащие] вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор, они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в 2014 году Украина сама предложила России взять себе Крым, чтобы спасти полуостров от НАТО. Среагировали якобы бывшие советские генералы и офицеры, которые своими глазами видели, как США начали проектировать казармы в Севастополе. Путин, по словам Лукашенко, хотел решить вопрос юридически и настоял на проведении референдума.



О «переименовании» QR-кодов

Давайте как-то чуть-чуть сохранять все-таки трезвость ума <...> Суть-то не поменяется, его [QR-код] можно как угодно называть, но суть не меняется. Это та технология, которая действительно связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе и на фоне пандемии в условиях, в которых мы живем <...> Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор, может быть, они тоже не ласкают слух.

На этой неделе СМИ, ссылаясь на источники близкие к властям, сообщили что «наверху» обсуждается вопрос, как назвать документ, в котором содержится QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом: «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс» или что-то подобное в этом духе. Якобы это должно помочь в решении проблемы негативного отношения к «черным квадратам». Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информации опроверг — ничего подобного власти не обсуждают. Делать это, как считает представитель Кремля, бессмысленно.



О тайне закулисья

Но театр должен сохранить тайну, должна быть закрытость. Не должны зрители видеть, как рождается спектакль. Пусть это останется тайной. Сейчас много площадок, где зрители сидят днем, вечером. У меня опасение, что человек подумает: нафига мне заходить в зал? Буду сидеть в фойе, писать, за ноутбуком, мне хорошо здесь. Это мое опасение.

Столицу Татарстана на этой неделе посетили финалисты открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции театра Камала. Их уже познакомили с площадкой, отведенной под строительство нового здания, и теперь от них ждут идеи и конкурсные заявки. Тем временем главный режиссер театра Фарид Бикчантаев опасается, что в рамках новой концепции исчезнет тайна закулисья и театр превратится в площадку для посиделок зрителей. Его тревога вызвана замыслами сделать театр открытой и распахнутой для общественности площадкой.



О «вычищении популяции»

Мы можем говорить, что мы видим инфекцию, что она не спряталась. Что мы не просто закрыли глаза и, как страусы, опустили голову в песок. Что мы вычищаем нашу популяцию, проводим противоэпидмероприятия: изолируем, назначаем и так далее, и так далее.

Такое заявление сделала главный санитарный врач Нижегородской области Наталья Кучеренко, комментируя сложившуюся ситуацию с коронавирусом. Неоднозначная фраза о цели антиковидных ограничений вызвала бурю обсуждений, и региональному Роспотребнадзору пришлось объяснять слова своей начальницы. Как оказалось, Кучеренко имела в виду увеличение охвата тестирования населения на COVID-19. «Вычищение» в контексте ее слов означало возможность выявить «больных на раннем этапе заболевания, вовремя изолировать и начать лечение».



О назначении человека в жизни

Главное назначение человека в этой жизни — это познание, познание того мира и гармонии мира, в котором мы живем, и способов поддержания гармонии в этом мире, и способов сделать его лучше.

На философскую тему назначения человека в жизни в этом мире порассуждал российский космонавт Александр Калери. Смысл существования — в достижении гармонии, и самый лучший способ выполнить эту миссию — полет в космос, уверен он. По словам Калери, в ближайшем будущем работа на орбитальной станции станет естественным продолжением деятельности на Земле.



О спорте как защите от вирусов

Я считаю, что все должны соблюдать [самоизоляцию]. Дело хорошее, но очень неинтересное для меня, потому мне уже столько лет, я уже от всех вирусов давно отвык. Исключительно все натуральное, поэтому стараюсь держаться в тонусе, спортом занимаюсь, это самое главное. Надо всем заниматься спортом, и ничего к тебе не пристанет.

Дед Мороз из московской усадьбы в своем интервью рассказал, что вирусов, в том числе и COVID-19, он не боится. «Щитом» от инфекции для главного сказочного персонажа Нового года служат регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание. На вопрос о том, почему он не носит маску, как того от всех россиян требует Роспотребнадзор, Дед Мороз заявил, что с его усами и бородой она не нужна.



О вакцинации против коронавируса

Не хотите вакцинироваться, не вакцинируйтесь. Никто же не введет без информированного согласия. Но закручиваются иные процессы. Даже в новых санитарных правилах не написано, что вакцинация обязательна: там прописан механизм. В Советском Союзе никто не дискутировал, а был календарь вакцинации. Пришли и все вместе сделали: дисциплина! Сейчас немного иначе... Мы забыли про такие заболевания, как чума. Но в связи с демократическим подходом к вакцинации вернулась корь. Будет жалко, если вернутся еще более модифицированные оспа и чума. Они не так просто прошли, как говорят, «вирус ослабевает»: в свое время тоже были страшные потери.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков на встрече с журналистами заметил, что хотя введение определенных ограничительных мер и не ново, у нас почему это всегда воспринимается резко негативно. По его словам, они нужны, «чтобы система здравоохранения не сложилась, как домино». Затронул он и тему вакцинации.

