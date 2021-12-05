Цитаты недели: Путин — о праве вновь стать президентом России, Жаворонков — о причинах «сверхсмертности»
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О праве вновь стать президентом России
Вопрос о том, будет ли президент России Владимир Путин переизбираться через три года на новый срок, волнует всю страну с тех, пор как он сам подписал поправки к федеральному закону, обнуляющие все его предыдущие сроки на посту главы государства. Ответа российский лидер не дает, ссылаясь на то, что «пока еще сам для себя не решил». Однако Путин уверен, что наличие у него права переизбраться в 2024-м на новый президентский срок — уже большой плюс: это стабилизирует ситуацию внутри России. В остальном рассуждения по этому вопросу он считает преждевременными.
Об эмоциональной неделе в общественном транспорте Казани
В минувший понедельник мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги первой QR-недели в общественном транспорте. Выдалась она «очень напряженной»: драки, нападение на кондуктора с газовым баллончиком и длительные задержки в движении и т.д. Градоначальник дал понять, что все эти ЧП не являются основанием для обсуждения вопроса об отмене принятой меры. Власти Татарстана ввели QR-коды в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро во благо людей, подчеркнул мэр.
О «Золотом мяче»
На этой неделе журнал France Football вручил ежегодную премию «Золотой мяч», обладателем которой стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионелль Месси. Это его седьмая по счету награда. Решением остались довольны не все: некоторые посчитали, что награда должна была достаться нападающему Баварии и сборной Польши Роберту Левандовски. Ему в этом году по результатам голосования досталось 2-е место. Левандовски заслужил «Золотой мяч» и по мнению Месси. Со сцены он обратился к футболисту с фразой: «Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году». Однако в 2020-м France Football отменил церемонию вручения «Золотого мяча» из-за пандемии. Главный редактор France Football Паскаль Ферре в ответ на недовольство заявил, что не факт, что победа в прошлом году досталась бы польскому футболисту.
О причинах «сверхсмертности»
Выздоровление от коронавируса — это еще не конец истории, человека могут настигнуть осложнения. К ним стоит относиться так же серьезно, как и к самой болезни: они могут привести к летальному исходу. Особые опасения вызывают «поздние осложнения», которые и являются причиной высокого уровня смертности, объяснил замминистра здравоохранения РТ— начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Термин «сверхсмертность» появился после исследования МГУ. Ученые сравнили годы пандемии с «доковидными» показателями. Разница в смертности составляет порядка 800 тысяч человек, а по информации оперштаба на 2 декабря, от коронавируса умерли 277,6 тысячи человек.
О предложении украинских военнослужащих взять Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в 2014 году Украина сама предложила России взять себе Крым, чтобы спасти полуостров от НАТО. Среагировали якобы бывшие советские генералы и офицеры, которые своими глазами видели, как США начали проектировать казармы в Севастополе. Путин, по словам Лукашенко, хотел решить вопрос юридически и настоял на проведении референдума.
О «переименовании» QR-кодов
На этой неделе СМИ, ссылаясь на источники близкие к властям, сообщили что «наверху» обсуждается вопрос, как назвать документ, в котором содержится QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом: «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс» или что-то подобное в этом духе. Якобы это должно помочь в решении проблемы негативного отношения к «черным квадратам». Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информации опроверг — ничего подобного власти не обсуждают. Делать это, как считает представитель Кремля, бессмысленно.
О тайне закулисья
Столицу Татарстана на этой неделе посетили финалисты открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции театра Камала. Их уже познакомили с площадкой, отведенной под строительство нового здания, и теперь от них ждут идеи и конкурсные заявки. Тем временем главный режиссер театра Фарид Бикчантаев опасается, что в рамках новой концепции исчезнет тайна закулисья и театр превратится в площадку для посиделок зрителей. Его тревога вызвана замыслами сделать театр открытой и распахнутой для общественности площадкой.
О «вычищении популяции»
Такое заявление сделала главный санитарный врач Нижегородской области Наталья Кучеренко, комментируя сложившуюся ситуацию с коронавирусом. Неоднозначная фраза о цели антиковидных ограничений вызвала бурю обсуждений, и региональному Роспотребнадзору пришлось объяснять слова своей начальницы. Как оказалось, Кучеренко имела в виду увеличение охвата тестирования населения на COVID-19. «Вычищение» в контексте ее слов означало возможность выявить «больных на раннем этапе заболевания, вовремя изолировать и начать лечение».
О назначении человека в жизни
На философскую тему назначения человека в жизни в этом мире порассуждал российский космонавт Александр Калери. Смысл существования — в достижении гармонии, и самый лучший способ выполнить эту миссию — полет в космос, уверен он. По словам Калери, в ближайшем будущем работа на орбитальной станции станет естественным продолжением деятельности на Земле.
О спорте как защите от вирусов
Дед Мороз из московской усадьбы в своем интервью рассказал, что вирусов, в том числе и COVID-19, он не боится. «Щитом» от инфекции для главного сказочного персонажа Нового года служат регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание. На вопрос о том, почему он не носит маску, как того от всех россиян требует Роспотребнадзор, Дед Мороз заявил, что с его усами и бородой она не нужна.
О вакцинации против коронавируса
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков на встрече с журналистами заметил, что хотя введение определенных ограничительных мер и не ново, у нас почему это всегда воспринимается резко негативно. По его словам, они нужны, «чтобы система здравоохранения не сложилась, как домино». Затронул он и тему вакцинации.
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