В Кремле прокомментировали планы по «переименованию» документа с QR-кодом о вакцинации

Фото: Максим Платонов (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что власти страны обсуждают название документа, в котором содержится QR-код переболевшего или вакцинированного от COVID-19 гражданина. «Это такая информация достаточно странная», — заявил он в ответ на вопрос о планах свести к минимуму использование этого термина.



— Суть-то не поменяется, его [QR-код] можно как угодно называть, но суть не меняется. Это та технология, которая действительно связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе и на фоне пандемии в условиях, в которых мы живем, — заявил Песков. При этом он отметил, что не хочет дискуссировать на эту тему, пишет RT.

Представитель Кремля призвал сохранять трезвость ума при обсуждении этого вопроса. «Его можно называть как угодно, он так QR-кодом и останется», — обратил внимание Песков.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в СМИ появилась информация, что власти России выбирают название для документа с QR-кодом, якобы его в будущем могут закрепить и в законодательстве. Среди предлагаемых вариантов назывались «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс» и другие.



Татьяна Демина