Лукашенко заявил, что украинские военные попросили РФ спасти Крым в 2014 году

Крым стал частью российского государства в 2014 году без боя. Украинские военные, которые служили на полуострове, опасались размещения там войск НАТО и сами попросили Россию взять его под управление. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, об этом было доложено президенту России Владимиру Путину и лидер РФ настоял на референдуме. Поэтому Крым вошел в состав страны без единого выстрела, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Вчера Лукашенко заявил, что полуостров стал частью российского государства де-факто и де-юре в результате референдума 2014 года. Также он поделился планами посетить Крым вместе с Путиным. По словам белорусского лидера, глава РФ должен сам определить удобное для этого время.

Диана Жиленкова