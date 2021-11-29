Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

В Париже состоялась церемония вручения престижной премии «Золотой мяч». Ее вручает французский журнал France Football. Обладателем «Золотого мяча» стал игрок «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Это уже седьмая такая премия в его карьере.

Лучшим молодым игроком стал испанский полузащитник «Барселоны» Педри. Лучшим нападающим признан польский игрок «Баварии» Роберт Левандовски. Лучший вратарь — игрок ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма (взял премию имени Льва Яшина).

Всего в список номинантов вошли 30 футболистов. Среди них Рияд Марез («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси»), Эрлинг Холанн («Боруссия Дортмунд»), Леонардо Бонуччи («Ювентус») и др.



Диана Жиленкова