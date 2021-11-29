Российские власти обсуждают название для документа с QR-кодами

Фото: Максим Платонов (архив)

На федеральном уровне власти обсуждают название документа, в котором содержится QR-код переболевшего или вакцинированного от коронавируса гражданина. Среди предлагаемых вариантов «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс» и другие.

Власти отмечают, что QR-код — инструмент передачи информации о прохождении вакцинации или перенесенной болезни. Документ, в котором он содержится, должен иметь свое название. При этом использование термина QR-код власти хотят свести к минимуму, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента РФ, и собеседника, близкого к российскому кабмину.

Чтобы выбрать оптимальный вариант для названия документа, власти решили провести социологическое исследование. В дальнейшем его могут закрепить в российском законодательстве.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в декабре Госдума в первом чтении может рассмотреть законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, в том числе в общественном транспорте. Проект поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» разослали в регионы для получения отзывов до 14 декабря.



Татьяна Демина