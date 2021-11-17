День в истории: Императорский Казанский университет, Академия художеств и первый случай COVID-19

Чем примечательна дата 17 ноября?

Сегодня, 17 ноября, в мире отмечают День студентов и День недоношенных детей, в России чествуют участковых уполномоченных полиции. В разные годы и столетия в эту дату взошла на престол последняя королева из династии Тюдоров — Елизавета I, в Петербурге учредили Академию художеств, открыли для судоходства Суэцкий канал, поставили на вечную стоянку знаменитый крейсер «Аврора», в Чехословакии началась «бархатная революция». Родились в этот день король Франции Людовик XVIII, немецкий математик и астроном Август Мебиус, основоположник актерской школы Михаил Щепкин, японский конструктор, основатель компании Honda — Соитиро Хонда, советский композитор Лев Шварц. Умерли русская императрица Екатерина II, советский ученый, хирург, академик АН СССР Сергей Спасокукоцкий, народный артист СССР Владимир Кенигсон, французский физик, лауреат Нобелевской премии Луи Неель, народный артист Татарстана Равиль Харисов, российский и украинский театральный режиссер Роман Виктюк. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Основание Казанского университета, авиакатастрофа в Татарстане

17 ноября 1804 года в Казани императором Александром I был основан Императорский Казанский университет — один из старейших вузов страны. В дальнейшем в его стенах вели свою работу ключевые фигуры, которые сыграли значительную роль в развитии отечественной науки, образования и культуры. Среди них — Николай Лобачевский, Александр Бутлеров, Евгений Завойский, Владимир Ленин и многие другие. Сегодня вуз именуется Казанским федеральным университетом.

17 ноября 2013 года в Казани произошла крупная авиакатастрофа. Самолет Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» выполнял рейс по маршруту Москва — Казань, лайнер разбился при заходе на посадку в казанском аэропорту. Все на борту погибли — 44 пассажира и 6 членов экипажа. По данным Следкома РФ, причиной трагедии стали ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Однако в их отношении из-за смерти уголовное преследование прекратили. В свою очередь обвинение предъявили на тот момент заместителю гендиректора авиакомпании Валерию Портнову по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Такое обвинение предъявили и шеф-пилоту авиакомпании Виктору Фомину. Кроме того, обвинение в халатности предъявили главе Татарского межрегионального управления Росавиации Шавкату Умарову. Тем не менее в прошлом году Лаишевский суд республики прекратил уголовное дело по факту крушения за сроком давности.

Фото: sledcom.ru

В этот день пять лет назад замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев официально представил президенту Татарстана Рустаму Минниханову главу регионального управления силового ведомства Рустема Гумерова, которому также присвоили звание полковника. К слову, на протяжении нескольких лет он занимал пост помощника главы региона и являлся главой его службы безопасности.

Еще одно кадровое изменение произошло в этот день, но год спустя. Так, заместителем министра информатизации и связи Татарстана назначили Азата Мугинова. Ранее он занимал должность главного специалиста отдела автоматизации регионального Национального архива. Кроме того, Мугинов работал в Минсвязи РТ на различных должностях с 2009 года. Также в этом году он временно исполнял обязанности руководителя Центра цифровой трансформации Татарстана, однако позднее этот пост занял Динар Самигуллин.

17 ноября прошлого года ушел из жизни народный артист Татарстана Равиль Харисов. Ему было 72 года. Он родился 11 августа 1948 года в столице РТ. За 30 лет выступлений на сцене его репертуар накопил более 500 произведений. За творческие успехи в 1988 году Харисову присвоили звание «Заслуженный артист Республики Татарстан», а спустя десять лет он уже стал народным артистом республики.

Фото: kazanfirst.ru

Основание Академии художеств и вечная стоянка крейсера «Аврора»

17 ноября 1757 года в Санкт-Петербурге основали Академию художеств, которая в нынешнее время называется Российской академией художеств. Инициаторами создания учебного учреждения выступили знаменитый русский ученый-естествоиспытатель Михаил Ломоносов и государственный деятель Иван Шувалов, который затем стал попечителем академии. Основной задачей заведения являлось профессиональное обучение и воспитание высококлассных художников. Учебная программа заключалась в изучении искусства гравюры, портрета, скульптуры, архитектуры и длилась девять лет.

В 1948 году крейсер «Аврора» встал на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке. Судно принимало участие в русско-японской и Первой мировой войнах. Кроме того, крейсер стал одним из главных символов Октябрьской революции. Сегодня «Аврора» является объектом культурного наследия России. К слову, с момента постановки на вечную стоянку крейсер все же несколько раз перемещался для ремонтных работ. Последний раз судно вернулось на стоянку в 2016 году.

Фото: wikipedia.org

В этот день в 1978 году Советский Союз объявил об успешном испытании нейтронной бомбы. На разработку тактического ядерного боеприпаса ушло меньше года. Работу вели ученые из Всесоюзного института экспериментальной физики. Предполагалось, что особенности бомбы сделают ее эффективным оружием для уничтожения живой силы противника в бронетехнике и укрытиях. Однако эксперимент показал, что нейтронный боеприпас не так эффективен, как ожидалось.

Последняя королева из Тюдоров, первый случай заражения COVID-19

В 1558 году на английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров — Елизавета I. Она унаследовала трон после смерти сестры, королевы Марии I. Правление королевы считается одним из наиболее ярких периодов в истории Англии. Так, были укреплены позиции абсолютизма, восстановлена протестантская церковь, разгромлена испанская Непобедимая армада и широко колонизировалась Ирландия.

В 1869 году состоялось официальное открытие Суэцкого канала. Это египетский бесшлюзовый судоходный канал, который соединяет Средиземное и Красное моря. Условно он граничит с Африкой и Евразией. Кроме того, он представляет собой кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана. Благодаря этому канал позволяет ходить суднам в обе стороны между двумя частями света, при этом не огибая Африку. К слову, первой по нему прошла яхта «Эгль», на которой были французская императрица Евгения, супруга Наполеона III, и главный строитель канала Фердинанд Мари де Лессепс.

Источник: wikipedia.org

В 1989 году в Чехословакии началась «бархатная революция», основой которой стали студенческие демонстрации. Переворот кардинально изменил политическую ситуацию в стране и привел к бескровному свержению коммунистического режима, из-за чего мятеж получил такое название. Примечательно и то, что студенческая демонстрация произошла в годовщину похорон Яна Оплетала — чешского студента, который погиб пятьюдесятью годами ранее во время протестов против нацистской оккупации государства.

Предположительно, именно в этот день в 2019 году произошло первое заражение COVID-19 в Китае. Изначально считалось, что в Ухане первая вспышка коронавируса произошла в декабре. Появилась информация о посещении заразившимися местного рынка, где продавались экзотические животные и их мясо. Так, вирус мог перейти к человеку от диких животных. И вот, два года назад, 17 ноября 55-летний житель Хубэя обратился к врачу — он считается первым заразившимся. А 11 марта 2020 года распространение инфекции объявили пандемией. За все время COVID-19 заразились более 200 млн человек в разных уголках мира.