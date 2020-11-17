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В Казани умер народный артист Татарстана Равиль Харисов

17:29, 17.11.2020
В Казани умер народный артист Татарстана Равиль Харисов
Фото: instagram.com/alinasharipjanova

Сегодня в Казани ушел из жизни народный артист Татарстана Равиль Харисов. Известный исполнитель национальных песен умер в возрасте 72 лет.

Завтра пройдет прощание с певцом, написала в Instagram певица Алина Шарипжанова.

Равиль Харисов родился 11 августа 1948 года в Казани. Он выступал на сцене более 30 лет. В его репертуаре было более 500 произведений. В 1988 году за успехи в творчестве ему было присвоено звание «Заслуженный артист Республики Татарстан», а в 1998 году Равиль Харисов стал народным артистом республики. Харисов 15 лет проработал в Москве солистом в эстрадном оркестре под руководством Анатолия Кролла.

ОбществоКультура Татарстан
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