Губайдуллин Ринат Шайхуллович

Общая информация

Родился 21 июня 1960 года в городе Зеленодольске Татарской АССР.

Образование

1986 г. — окончил Казанский государственный финансово-экономический институт имени Куйбышева.



Трудовая деятельность



1977 г. — рабочий Зеленодольского треста столовых, г. Зеленодольск.

1978 г. — рабочий Поволжского фанерного завода.

1978–1981 гг. — служба в рядах Военно-Морского Флота.

1982 г. — водитель Казанского суворовского военного училища (г. Казань).

1982 г. — рабочий Казанского финансово — экономического института.

1986–1992 гг. — старший ревизор — инспектор, старший экономист, главный экономист, начальник сектора отдела. финансирования сельского хозяйства министерства финансов ТАССР.

1992–1993 гг. — заместитель директора по экономическим вопросам ТОО «Алина».

1993–1996 гг. — управляющий чековым инвестиционным фондом «Золотой Колос».

1996 г. — председатель правления АИКБ «Татфондбанк».

1996 г. — председатель Государственного комитета РТ по приватизации государственного имущества.

1996–1997 гг. — первый заместитель министра финансов РТ.

1997–1998 гг. — председатель правления «Ак Барс Банк».

1998 г. — государственный советник при президенте РТ по финансовым вопросам.

1998–1999 гг. — заместитель премьер-министра РТ — министр экономики и промышленности РТ.

1999–2003 гг. — председатель совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

2003–2007 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого созыва.

2007- 2011 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва.

2014-2017 гг.— советник генерального директора, заместитель генерального директора по сельскому хозяйству в ОАО «Агросила групп».

Награды и звания



Заслуженный экономист РТ.



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