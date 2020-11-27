Губайдуллин Ринат Шайхуллович
Общая информация
Родился 21 июня 1960 года в городе Зеленодольске Татарской АССР.
Образование
1986 г. — окончил Казанский государственный финансово-экономический институт имени Куйбышева.
Трудовая деятельность
1977 г. — рабочий Зеленодольского треста столовых, г. Зеленодольск.
1978 г. — рабочий Поволжского фанерного завода.
1978–1981 гг. — служба в рядах Военно-Морского Флота.
1982 г. — водитель Казанского суворовского военного училища (г. Казань).
1982 г. — рабочий Казанского финансово — экономического института.
1986–1992 гг. — старший ревизор — инспектор, старший экономист, главный экономист, начальник сектора отдела. финансирования сельского хозяйства министерства финансов ТАССР.
1992–1993 гг. — заместитель директора по экономическим вопросам ТОО «Алина».
1993–1996 гг. — управляющий чековым инвестиционным фондом «Золотой Колос».
1996 г. — председатель правления АИКБ «Татфондбанк».
1996 г. — председатель Государственного комитета РТ по приватизации государственного имущества.
1996–1997 гг. — первый заместитель министра финансов РТ.
1997–1998 гг. — председатель правления «Ак Барс Банк».
1998 г. — государственный советник при президенте РТ по финансовым вопросам.
1998–1999 гг. — заместитель премьер-министра РТ — министр экономики и промышленности РТ.
1999–2003 гг. — председатель совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
2003–2007 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого созыва.
2007- 2011 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва.
2014-2017 гг.— советник генерального директора, заместитель генерального директора по сельскому хозяйству в ОАО «Агросила групп».
Награды и звания
Заслуженный экономист РТ.
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- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 27.11.2020