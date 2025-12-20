Более 40 детей участвовали в новогодних елках в Доме приемов ASG

По-молодежному стильный новогодний праздник устроила компания ASG при поддержке администрации Советского района исполкома Казани для детей 4—12 лет

Фото: предоставлено пресс-службой ASG Invest

Благотворительные елки проводятся в Доме приемов ASG уже второй год и каждый раз удивляют своими сценарными решениями. В праздничное действо под трендовые треки, с отгадыванием забавных интернет-мемов, с веселыми играми и конкурсами были вовлечены и дети, и взрослые.

В представлении участвовали дети из многодетных семей, дети-сироты и ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Вместе с родителями, бабушками и дедушками, опекунами они помогали Деду Морозу и Снегурочке отвечать на каверзные вопросы сказочного блогера, угадывали мелодии, фотографировались с Капибарой. Праздник взорвался фейерверком эмоций — дети веселились, водили хороводы вместе со сказочными персонажами, учились у них правильно загадывать желания. Всем ребятам вручили сладкие подарки. Получилось красиво и по-настоящему волшебно, ведь праздник проходил в роскошных интерьерах старинного особняка, где сказка действительно ожила.

После представления участники увлеченно делились эмоциями. Мать пятерых детей Юлия Ахунова и ее младшие Элеонора и Артур приходят на елку второй раз, специально готовят новогодние костюмы. В этот раз шестилетний сын был ковбоем.

«Здесь такая сказочная атмосфера: все оригинально и романтично, и каждый уголок — прекрасная локация для фото. Я тоже надела платье, так как в таком месте хочется быть «барыней-сударыней» и выглядеть роскошно», — отметила многодетная мама.

По словам главного специалиста по делам детей и молодежи администрации Советского района исполкома Казани Аллы Титовой, сотрудничество с ASG стало замечательной традицией. «Компания не только предоставляет площадку, но и организует анимационную программу, закупает для детей новогодние подарки. Нас всегда здесь встречают по-доброму, с теплотой и заботой к детям, которым так важно чувствовать внимание взрослых», — отметила представитель администрации.

