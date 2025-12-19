При снижении ключевой ставки ЦБ выбрал умеренный путь

Перед регулятором стояли три варианта решения: сохранение ставки на прежнем уровне, снижение на 0,5 п.п. или снижение на 1 п.п.

Фото: Артем Дергунов

Совет директоров Банка России 19 декабря принял решение о снижении ключевой ставки с 16,5% до 16%. Как сообщила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина, перед регулятором стояли три варианта решения: сохранение ставки на прежнем уровне, снижение на 0,5 п.п. или снижение на 1 п.п.

По словам руководителя Центробанка, часть участников обсуждения выступала за сохранение ставки. Их аргументы строились на том, что недавнее замедление инфляции нельзя считать устойчивым из-за волатильности показателей в октябре и ноябре. Кроме того, учитывались предстоящие проинфляционные факторы, включая повышение НДС и тарифов, а также заметное ускорение кредитования. Напомним, что ЦБ прогнозирует временное ускорение инфляции в начале 2026 года.

Сторонники более радикального снижения ставки на 1 п.п. указывали на достаточную устойчивость процесса замедления инфляции. Однако большинство членов совета директоров сочли оптимальным более осторожное решение о снижении ставки на 0,5 процентного пункта, сообщила Набиуллина.



Наталья Жирнова