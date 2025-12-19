ЦБ прогнозирует временное ускорение инфляции в начале 2026 года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила о возможном всплеске роста цен в январе следующего года. По ее словам, это будет связано с действием временных факторов, однако базовая инфляция продолжит демонстрировать тенденцию к снижению.

Основным фактором, влияющим на ускорение инфляции в начале года, станет повышение НДС. Это изменение затронет широкий спектр товаров и услуг, что может оказать существенное влияние на инфляционные ожидания населения и бизнеса. Уже в ноябре и декабре текущего года наблюдался рост инфляционных ожиданий как у граждан, так и у представителей делового сообщества.

Дополнительное давление на цены окажет индексация тарифов на ЖКХ и другие регулируемые услуги. По последним оценкам, влияние разовых факторов на инфляцию в следующем году может оказаться более значительным, чем предполагалось ранее.

Напомним, что ранее ЦБ понизил процентную ставку до 16%.



Наталья Жирнова