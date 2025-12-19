Впервые с 2008-го цена фьючерса на платину составила выше $2000 за унцию

Это следует из данных биржи NYMEX

Фото: Реальное время

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) зафиксирован существенный рост стоимости платины. Впервые с 15 июля 2008 года цена фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года превысила отметку в $2000 за тройскую унцию.

По актуальным данным, стоимость платины демонстрирует уверенный рост. К 19:53 по мск времени цена поднялась на 3,01%, достигнув отметки в $2020 за унцию. С начала года наблюдается впечатляющий рост котировок — более чем в два раза (115,39%). Только за декабрь цена увеличилась на 16,46%.

Параллельно с этим отмечается динамика цен на другой драгоценный металл — палладий. Фьючерсы на палладий с поставкой в марте 2026 года торгуются на уровне $1789 за унцию, демонстрируя рост на 0,8%. Напомним, что накануне цена на золото вновь установила исторический рекорд — $4,4 тысячи.

Наталья Жирнова