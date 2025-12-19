Новости экономики

13:56 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Татарстан ожидает рекордных инвестиций в 1,6 трлн рублей по итогам 2025 года

17:19, 19.12.2025

По словам Рустама Минниханова, республика сохраняет лидирующие позиции во внешней торговле Приволжского федерального округа с долей 28%

Татарстан ожидает рекордных инвестиций в 1,6 трлн рублей по итогам 2025 года
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов представил ключевые экономические показатели региона на 22-м заседании Клуба инвесторов в Казани. Глава региона подчеркнул эффективность действующей системы поддержки инвесторов в Татарстане. На территории республики функционируют две особые экономические зоны — «Алабуга» и «Иннополис», а также пять территорий опережающего развития.

По его словам, объем инвестиций в основной капитал по итогам года превысит 1,6 трлн рублей.

В ближайшее время в Татарстане появится третья особая экономическая зона «Зеленая долина», созданная по инициативе местных нефтяников. Проект получит поддержку федерального центра и уже находится на стадии реализации. Напомним, что резиденты ОЭЗ «Зеленая долина» могут получить налоговые льготы от Татарстана.

Татарстан сохраняет лидирующие позиции во внешней торговле Приволжского федерального округа с долей 28%. За девять месяцев текущего года объем зарубежных инвестиций составил 10,4 млрд долларов.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть586.8
  • Нижнекамскнефтехим81.2
  • Казаньоргсинтез68
  • КАМАЗ86.3
  • Нижнекамскшина40.25
  • Таттелеком0.626