Татарстан ожидает рекордных инвестиций в 1,6 трлн рублей по итогам 2025 года

По словам Рустама Минниханова, республика сохраняет лидирующие позиции во внешней торговле Приволжского федерального округа с долей 28%

Рустам Минниханов представил ключевые экономические показатели региона на 22-м заседании Клуба инвесторов в Казани. Глава региона подчеркнул эффективность действующей системы поддержки инвесторов в Татарстане. На территории республики функционируют две особые экономические зоны — «Алабуга» и «Иннополис», а также пять территорий опережающего развития.

По его словам, объем инвестиций в основной капитал по итогам года превысит 1,6 трлн рублей.

В ближайшее время в Татарстане появится третья особая экономическая зона «Зеленая долина», созданная по инициативе местных нефтяников. Проект получит поддержку федерального центра и уже находится на стадии реализации. Напомним, что резиденты ОЭЗ «Зеленая долина» могут получить налоговые льготы от Татарстана.

Татарстан сохраняет лидирующие позиции во внешней торговле Приволжского федерального округа с долей 28%. За девять месяцев текущего года объем зарубежных инвестиций составил 10,4 млрд долларов.



Наталья Жирнова