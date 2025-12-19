Новости технологий

13:59 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В России готовятся к поставкам отечественных самолетов МС-21 и SJ-100

21:39, 19.12.2025

В настоящее время обе модели проходят сертификационные испытания

В России готовятся к поставкам отечественных самолетов МС-21 и SJ-100
Фото: скриншот с телеграм-канала Ростех

Минпромторг России сообщил о планах по началу поставок новых отечественных самолетов МС-21 и SJ-100. Их запуск в эксплуатацию запланирован на 2026 год в рамках Комплексной программы развития авиационной отрасли страны.

Основной задачей ведомства в текущих условиях является обеспечение внутреннего спроса на импортозамещенную авиационную технику. Это необходимо для достижения технологического суверенитета России.

На данный момент уже заключены контракты на поставку 18 самолетов МС-21 и 42 самолетов SJ-100. С рядом авиакомпаний подписаны предварительные соглашения о сотрудничестве. Напомним, что ранее казанский Ту-214 успешно провел свой первый испытательный полет.

В настоящее время обе модели проходят сертификационные испытания. В рамках проверки необходимо выполнить более 200 испытательных полетов. Параллельно завершаются испытания регионального самолета Ил-114. Поставки всех этих воздушных судов начнутся только после получения одобрения от Росавиации.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Технологии

Новости партнеров

Читайте также