Орбан отказался поддерживать санкции ЕС по замороженным средствам России

16:43, 19.12.2025

Об этом он заявил после заявления Владимира Путина о неправомерности попыток использовать замороженные российские активы Евросоюзом

Фото: Реальное время

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку заявлению президента России Владимира Путина о неправомерности попыток использовать замороженные российские активы Евросоюзом. Об этом он сообщил через свою страницу в социальной сети X.

Орбан указал, что использование замороженных активов давно утратило актуальность, а предложение включить эти средства в совместный бюджет ЕС для помощи Украине лишь усугубляет ситуацию, представляя собой скрытые дотации, способствующие продолжению конфликта. Венгерский лидер также выразил обеспокоенность будущим молодого поколения своей страны, заявив, что не желает видеть его вовлеченным в расходы, вызванные текущей ситуацией.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил подобные меры как грабеж, пообещав предпринять решительные шаги для защиты национальных интересов России.

Наталья Жирнова

