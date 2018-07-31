АО ПО ЕлАЗ
Общая информация
АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» («ПО ЕлАЗ») специализируется на выпуске автомобильной спецтехники и оборудования для нефтегазовых отраслей промышленности. Является членом Российского союза производителей нефтегазового оборудования и входит в тройку лидеров по производству мобильного оборудования для бурения, ремонта и обслуживания скважин.
Начало Елабужскому автомобильному заводу было положено 20 сентября 1984 года – принято решение о строительстве в Елабуге завода по выпуску тракторов и двигателей. Первый кубический метр бетона на строительстве Камского тракторного завода был уложен 12 октября 1984 года. В 1988 году было принято решение Правительства СССР о перепрофилировании Елабужского тракторного завода на автомобильное производство.
АО «ПО ЕлАЗ» осуществляет свою деятельность в сфере производства широкого спектра спецтехники для нефтегазовой отрасли, дорожно-строительной, коммунальной и других видов спецтехники на автомобильном шасси и базе трактора «Беларус».
Кроме вышеназванного оборудования, предприятие выпускает комплектующие и запчасти к автомобилям КАМАЗ, являясь членом ассоциации производителей автомобильных комплектующих России «НАПАК», а также выпускает нестандартизированное оборудование и оснастку для машиностроительных предприятий.
Другим направлением деятельности является производство экскаваторов-погрузчиков на базе тракторов известной марки «Беларус» по кооперации с Минским тракторным заводом и навесного оборудования для них.
Генеральный директор – Галимов Камиль Салманович
Председатель совета директоров — Зарипов Равиль Хамматович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: 423600, Татарстан, г. Елабуга, Промышленная площадка «Алабуга», улица 13, производственная база №6
- Телефон: (85557) 5-57-75, 5-57-98
- Email: kansgd@elaz.ru
- Сайт: www.elaz.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018