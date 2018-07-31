АО ПО ЕлАЗ

Общая информация

АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» («ПО ЕлАЗ») специализируется на выпуске автомобильной спецтехники и оборудования для нефтегазовых отраслей промышленности. Является членом Российского союза производителей нефтегазового оборудования и входит в тройку лидеров по производству мобильного оборудования для бурения, ремонта и обслуживания скважин.

Начало Елабужскому автомобильному заводу было положено 20 сентября 1984 года – принято решение о строительстве в Елабуге завода по выпуску тракторов и двигателей. Первый кубический метр бетона на строительстве Камского тракторного завода был уложен 12 октября 1984 года. В 1988 году было принято решение Правительства СССР о перепрофилировании Елабужского тракторного завода на автомобильное производство.

АО «ПО ЕлАЗ» осуществляет свою деятельность в сфере производства широкого спектра спецтехники для нефтегазовой отрасли, дорожно-строительной, коммунальной и других видов спецтехники на автомобильном шасси и базе трактора «Беларус».



Кроме вышеназванного оборудования, предприятие выпускает комплектующие и запчасти к автомобилям КАМАЗ, являясь членом ассоциации производителей автомобильных комплектующих России «НАПАК», а также выпускает нестандартизированное оборудование и оснастку для машиностроительных предприятий.

Другим направлением деятельности является производство экскаваторов-погрузчиков на базе тракторов известной марки «Беларус» по кооперации с Минским тракторным заводом и навесного оборудования для них.

Генеральный директор – Галимов Камиль Салманович



Председатель совета директоров — Зарипов Равиль Хамматович

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