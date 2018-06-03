Минкин Иршат Султанович

Общая информация

Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва

Родился в с. Старое Шаймурзино Дрожжановского района ТАССР.

Образование:

Окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель»

Трудовая деятельность:

1982 — 1986 гг. — товаровед, заведующий хозяйством отдела материально-технического снабжения Казанского инженерно-строительного института.

1986 — 1998 гг. — мастер, начальник управления в ЖЭУ Советского района г. Казани.

1998 — 2001 гг. — управляющий КУП ПТЖХ-1, председатель Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Нижнекамского района и г. Нижнекамска.

2001 — 2005 гг. — заместитель, первый заместитель главы администрации г. Нижнекамска.

2005 — 2006 гг. — заместитель главы администрации г. Казани.

2006 — 2008 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета муниципального образования города Казани по вопросам стратегического развития городского хозяйства и инфраструктуры.

С марта 2008 по октябрь 2013 гг. — первый заместитель главы муниципального образования города Казани.

2013 — 2014 гг. — директор УК «Дорстрой Казань».

2014 — 2015 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Особые экономические зоны».

С марта 2016 г. — заместитель генерального директора по инвестиционным проектам и связям с инвесторами АО «Казметрострой».

С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

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