Перезагрузка ТЮЗа: присоединение старинных особняков, амфитеатр во дворе и хостел

На итоговой коллегии Минкультуры РТ представят предложения по реконструкции Казанского театра юного зрителя

Фото: Максим Платонов

На итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана представят проект реконструкции Казанского театра юного зрителя, на выбор подготовили несколько вариантов. Правительству, таким образом, предстоит определить, какие из них отвечают концепции театра и посильны для бюджета. Подробности и представленные на выбор варианты — в материале «Реального времени».

Правительству предстоит выбор

В Казани продолжается работа над проектом реконструкции ТЮЗа. Презентация была сформирована еще летом и дополнена по итогам осеннего воркшопа «Артполис», который проходил в КГАСУ. Первые эскизы проекта были презентованы и защищены 16 ноября прошлого года перед отраслевыми специалистами, горожанами, представителями курирующих министерств и ведомств.

— Далее проект был направлен в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, «Татинвестгражданпроект» и презентован министру культуры РТ Ираде Аюповой. Ценным было получить замечания и рекомендации Ирады Хафизяновны и положительный отзыв на проект и замечания от ГУП «Татинвестгражданпроект», которые мы учли и уже внесли корректировки, — рассказала «Реальному времени» директор Института архитектуры и дизайна Карина Набиуллина.

«Мы направили наши эскизы, проектные предложения в Министерство строительства, Министерство культуры и теперь ждем большой презентации уже на федеральном уровне», — говорит Карина Набиуллина. Фото kazanfirst.ru



Планируется, что 1 февраля проект презентуют на итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана, на которой не исключено присутствие руководства Министерства культуры РФ. Вместе с тем Набиуллина отмечает, что поскольку в числе реконструируемых зданий объекты культурного наследия, то желательно заручиться и поддержкой федерального министерства.

В представленном проекте аккумулированы самые жизнеспособные и интересные предложения, разработанные командами международной школы «Артполис» в КГАСУ. В зависимости от бюджетных возможностей и масштаба преобразований по разным параметрам представлены на выбор несколько вариантов проектных решений, отличающихся друг от друга по стоимости реализации и функциональному наполнению.

Свою роль в создании проекта ТЮЗа сыграл республиканский грант «Алгарыш». Преподаватели КГАСУ подали на него заявку и правительство их поддержало. Итогом стала летняя поездка в Вену. Туда отправились пять преподавателей с разных кафедр, включая реставратора, градостроителя, архитектора и дизайнера, которые месяц проучились в Государственном университете Австрии.

— Мы вернулись вдохновленные, и у нас родился проект ТЮЗа. В сентябре мы провели воркшоп. Сегодня по этому проекту мы направили наши эскизы, проектные предложения в Министерство строительства, Министерство культуры и теперь ждем большой презентации уже на федеральном уровне, — говорит Карина Набиуллина.

Презентация была сформирована еще летом и дополнена по итогам осеннего воркшопа «Артполис», который проходил в КГАСУ. Фото kgasu.ru

Кроме того, к работе над проектом привлекли внешних экспертов — для большей объективности. Они как раз приезжали на воркшоп «Артполис». Вдохновлялись проектировщики и существующими европейскими галереями, музеями и выставочными залами в зданиях, имеющих историческую и культурную ценность.

— К сожалению, в России подобных зданий, которые восхищают новым прочтением исторических построек, немного. На мой взгляд, останется комплекс зданий ТЮЗа лишь традиционной работой по реставрации и реконструкции или станет уникальным объектом мирового уровня, во многом зависит от желания и готовности искать нестандартные, нетрадиционные подходы к проектированию и от решений Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, открытость которых сегодня мы чувствуем, — поясняет директор Института архитектуры и дизайна.



С амфитеатром и хостелом

Решением президента Татарстана Казанскому ТЮЗу ранее передали несколько зданий и часть территории исторического квартала. Теперь в распоряжении театра 7 тыс. кв. метров, причем 1,6 тыс. кв. м — это старинные особняки, работа с которыми требует согласования с федеральным Министерством культуры.

В итоговой презентации на выбор представлены четыре варианта функционального зонирования территории и по три варианта ребрендинга и благоустройства территории. За счет расширения площади во внутреннем дворике предлагается сделать открытый амфитеатр. Его проект также представлен в трех вариантах. Первый из них, собственно, и выглядит как амфитеатр, во втором фокус внимания смещен в центр, вокруг которого расположены трибуны-ступеньки. В третьем случае территория наполнена трибунами, скамейками и местом для выставочных стендов.

Отдельно продуманы мобильные конструкции, которые позволят устраивать выездной театр, инклюзивный театр, детский театр и творческий кластер. Немаловажными являются и планы на небольшой хостел при театре — на выбор представлены три варианта его проекта.

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«На этой территории сошлось все»

Директор ТЮЗа Айгуль Горнышева отмечает, что самые интересные предложения, выработанные на воркшопе, действительно находятся на согласовании. Что немаловажно, положительно идеи оценил и казанский архитектор Герман Бакулин, автор реконструкции ТЮЗа после пожара.

По словам директора театра, пока о бюджете на реализацию проекта говорить рано, но видение, чем наполнить эту территорию, есть. Уже после утверждения концепции предстоит разработать проект реконструкции, утвердить его и приступить к проектно-сметной документации.

— Самое главное, мы бы хотели, чтобы эта территория была местом диалога и сотворчества всей семьи. Это будет место раскрытия творческого потенциала прежде всего детей и возможностью диалога через участие в творческом процессе, — отмечает Айгуль Горнышева.

Не оставляет директор театра и идеи заявиться в федеральную программу реконструкции региональных ТЮЗов и кукольных театров.

«Мы бы хотели, чтобы эта территория была местом диалога и сотворчества всей семьи», — отмечает Айгуль Горнышева. Фото Максима Платонова

Директор Института архитектуры и дизайна КГАСУ отмечает, что из реконструируемого театра может появится объект мирового уровня.

— Первые шаги уже сделаны, ведь очень важно представлять, как можно эту территорию преобразить. Ресурсный потенциал территории уникальный и благодаря этому особенно ценный: центральная часть города, объект культурного наследия, а также наличие резерва территории для строительства нового объекта, композиционная ось взаимодействия и взаимосвязи исторической и современной архитектуры дают возможность применить новые подходы к переосмыслению пространства от прошлого к будущему, — говорит Карина Набиуллина.